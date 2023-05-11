新华社北京5月10日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国家杜马（议会下院）和俄联邦委员会（议会上院）近期将就俄方废止《欧洲常规武装力量条约》有关事宜进行审议。美国政府9日宣布，再向乌克兰提供价值12亿美元军事援助。

——俄国家杜马和俄联邦委员会近期将就废止《欧洲常规武装力量条约》有关事宜进行审议。俄总统普京10日签署命令，委托俄副外长里亚布科夫协助相关审议工作。北约和华约组织1990年签署《欧洲常规武装力量条约》，条约对两大军事集团的各类常规兵器总量、核查方式等作出规定。华约解散和苏联解体后，北约和俄罗斯对条约部分条款作出调整，但北约成员国一直未批准调整后的版本。俄方因此于2007年暂停履行该条约。

——美国政府9日宣布，再向乌克兰提供价值12亿美元军事援助。根据美国国防部发布的清单，此轮援助的武器和设备包括防空武器系统和弹药，将乌克兰防空系统与西方援助的防空导弹发射器、导弹和雷达相整合的设备，商用卫星成像服务等。

——俄罗斯沃罗涅日州州长亚历山大·古谢夫10日在社交媒体发文称，当天清晨，两架乌克兰无人机试图袭击该州一处军事设施。俄方采取措施后，一架无人机偏离轨道坠落，另一架无人机被击毁。

——塔斯社10日援引俄罗斯石油管道运输公司消息报道，当天凌晨，俄罗斯“友谊”输油管道位于布良斯克州的一处装卸站被人用枪支射击。此次袭击没有造成人员伤亡。管道正常运转。

——据乌克兰总统网站9日报道，乌总统泽连斯基当天在基辅会见了到访的欧盟委员会主席冯德莱恩，双方围绕弹药援助、对俄新制裁措施、乌克兰加入欧盟和对乌金融援助等问题进行了讨论。在会晤结束后举行的联合记者会上，泽连斯基呼吁欧盟尽快启动乌方加入欧盟的谈判。

——美国国务卿布林肯9日在华盛顿同来访的英国外交大臣克莱弗利举行会谈。在会后举行的联合记者会上，双方均承诺继续向乌克兰提供支持，并否认西方对乌支持力度有所减弱。

——乌克兰武装部队总参谋部9日在社交媒体发文说，过去24小时内，俄军对乌军阵地和人口稠密地区共发动导弹袭击30次，空袭61次，火箭炮齐射89次。俄军继续将主要兵力集结在阿夫季夫卡、利曼等地区，两军正就争夺巴赫穆特和马林卡进行激烈战斗。

——乌克兰武装部队总司令扎卢日内9日说，俄军在8日夜间和9日早上用海基和空基巡航导弹对乌境内目标发动打击，乌防空系统摧毁了俄军发射25枚导弹中的23枚。乌克兰国际文传电讯社当天援引扎卢日内的话报道，这期间俄军对乌克兰发动了两波打击。

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