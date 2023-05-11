新华社巴黎5月10日电 当地时间5月10日，国务委员兼外长秦刚在巴黎同法国外长科隆纳举行中法高级别人文交流机制牵头人磋商。

秦刚表示，马克龙总统访华期间，两国元首一致同意要以中法建交60周年为契机，全面重启文化、教育、科技等领域的交流合作，推动中法关系再上新台阶。双方要落实好两国元首共识，用好高级别人文交流机制，进一步深化两国人文交流、增进民众相互了解。建议双方重点推动体育、教育、语言、科技创新、旅游等领域合作。面对变乱交织国际局势，作为拥有灿烂文明的古老国度，中国和法国有责任促进文化文明间的相互尊重与包容，消除隔阂偏见，在世界人民心中播撒和平的种子。这也正是习近平主席提出全球文明倡议的初衷所在。

科隆纳赞同中方建议，表示法方高度重视法中人文交流。明年是两国建交60周年，法国将举行奥运会，愿同中方共同规划好建交60周年庆祝活动，推动旅游、体育等领域合作取得更大发展。法中两国都有着悠久历史和灿烂文化，应加强文化交流，包括文化遗产、文化旅游以及教育语言方面的合作。

两国相关部门负责人出席会议。

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