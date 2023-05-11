本报记者 尚凯元

日前，法国总统马克龙宣布，政府每年将为职业高中教育额外拨款10亿欧元，并通过为学生提供实习报酬等多种方式，继续推进职业高中教育改革。此前，法国政府明确提出将“加强法国年轻人职业生涯指导”作为2023年的重点工作。

职业高中是法国培养职业人才和实施中等职业教育的重要平台。法国教育体系从高中开始将学生分流为普通方向、技术方向和职业方向，其中职业高中生占1/3。进入职业高中的学生一般有两种培养方案可供选择：第一种是三年的职业文凭课程，持有该文凭的人可以从事专业工作或接受高等教育。第二种以拿到职业能力证书为目标，课时持续两年。此类学生一般直接面向就业市场而非高等教育，其专业分工较为细致，更加强调实践活动。

当前，法国职业高中教育面临一系列挑战。法国教育部长帕普·恩迪亚耶表示，法国2100所职业高中的一些课程“不再符合劳动力和就业市场需求，特别是第三产业部门”，应重新规划专业设置，满足国家经济发展需要。法国《世界报》指出，法国职业高中教育的毕业生只有少数人在毕业一年内找到工作。职业高中集中了更多在家境和学业上的弱势学生群体。“很多时候职业高中是一种不得已选择，最终成了许多学生的‘死胡同’。他们既无法继续深造，也无法进入劳动力市场。”

法国政府力推职业高中改革，目标是通过提供更多培训和就业机会增强职业高中吸引力。马克龙日前视察法国西南滨海夏朗德省的一所技术和职业高中时表示，政府将根据就业市场需求改革职业高中课程安排，增加数字化和生态领域专业内容，同时删减一些没有就业前景的课程。恩迪亚耶透露，今年9月入学季，将会有80个专业被取消，另将增设150个新专业。

法国教育部网站列出了12项具体措施，指导并促进学生的专业选择、实习、就业与深造。从今年9月开始，法国政府将向参加职业高中实习的学生提供每周50至100欧元实习津贴，每个学生高中阶段的实习津贴总额可高达2100欧元。职业高中最后一年的时间安排将更具弹性，让希望毕业后直接进入职场的学生能够大幅增加实习时间，并为打算继续求学的学生提供4周的强化课程学习。法国就业局将加强与职业高中的合作，政府将在每所职业高中设立与企业联系的办公室，帮助学生就业。担负额外任务和加班工作的职业高中老师每年最高可领取7500欧元的税前津贴。

（本报巴黎5月10日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 17 版）

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