本报记者 管克江

观众在卡塔尔旅游局展台前驻足。

本报记者 管克江摄

阿拉伯旅游市场展日前在阿联酋迪拜世界贸易中心举行，来自150多个国家和地区的2000多家展商参展。本次展会的主题是“努力实现净零排放”。主办方还举办了数百场讨论会，共商旅游行业低碳转型之路。当前，中东北非地区国家持续出台多项举措，促进旅游业强劲复苏和可持续发展。

中东旅游市场强劲复苏

2022年，中东北非地区的旅游业强劲反弹，已恢复到新冠疫情前水平的83%，成为联合国世界旅游组织报告中表现最亮眼的地区之一。据统计，2022年前3个季度，沙特共吸引1800万人次国际游客，成为吸引国际游客数最多的阿拉伯国家，其次是阿联酋和摩洛哥。

沙特去年旅游业投入达到490亿美元，同比增长93%，并举办了4000多场活动。按照沙特“2030愿景”，到2030年沙特将每年接待1亿人次游客，创造100万个就业机会，旅游业占国内生产总值的比重将从现在的3.2%增长到10%。沙特旅游大臣艾哈迈德·哈提卜表示，旅游业去年已经为沙特创造了88万个就业岗位。政府将继续出台相关政策，鼓励旅游业健康发展，提升服务水平，加强旅游从业人员培训。

埃及去年接待了1170万人次游客。埃及中央银行的数据显示，2022—2023财年前3个月，埃及旅游业收入为41亿美元，同比增长43.5%。国际评级机构惠誉预计，埃及今年的旅游业收入将达到136亿美元，到2026年将增长到179亿美元。业内人士表示，埃及不断改善营商环境，鼓励私人投资进入旅游业，并为游客推出各项便利措施，为旅游业发展提供保障。

咨询公司“伦敦经济”中东北非地区负责人大卫·古杰表示，由于今年世界经济整体疲软，欧美国家物价飙升，旅游业将保持温和复苏。不过，中东地区特别是海湾国家的旅游业呈现强劲复苏态势，海湾国家今年有望接待5640万人次游客。“海湾国家普遍制定了大规模经济多元化战略，并把发展绿色能源和旅游业作为重点。对旅游行业的持续投资将进一步增强海湾国家对各国游客的吸引力。”大卫·古杰说。

地区国家推出众多新项目

展会期间，海湾国家参展商纷纷展示正在兴建或即将落成的文旅设施，相关机构也宣布了一系列旅游便利措施。

阿联酋联邦铁路网去年已投入货运，未来还将开通客运服务。预计这一项目将为旅游业带来230亿迪拉姆（1元人民币约合0.53迪拉姆）收入，到2050年将减少21%的公路交通。阿布扎比新机场计划于今年底开通，可接待3000万人次游客。在阿布扎比卢浮宫之外，阿布扎比还在建设自然历史博物馆、扎耶德国家博物馆、古根海姆博物馆等文化设施，以提升游客的文化体验。

为促进旅游业发展，展会期间，阿联酋航空和阿提哈德航空宣布拓展联运合作，这是总部同在阿联酋的两家航空公司之间达成的首个类似协议。今年夏天起，旅客搭乘两家航空公司中任何一家的航班都可选择购买一张飞往迪拜或阿布扎比的机票，并从另一个机场无缝返程。协议还为旅客提供了一站式购票及行李托运服务。

沙特已经宣布了新未来城、阿玛拉、德拉伊耶、红海、奇迪亚等多个超大型综合文旅项目，相关项目的方案还在不断更新，数量不断增加。德拉伊耶古城一期已于去年底开放，到2030年每年将接待2700万人次游客；红海旅游项目今年将有首批酒店落成，项目全部完成后，将在22个岛屿和6个内陆地区建造50家酒店和度假村；新未来城将于明年第一季度落成第一家岛屿度假酒店，向世界展示沙特的可持续发展理念。

沙特不久前还宣布拟在利雅得西北部建设一个19平方公里的新城，其核心是400米高的立方体建筑新四方宫，与位于利雅得城南的旧四方宫方位相对。建成后这将是世界上最大的单体建筑。新四方宫将用数字和虚拟技术，为游客构建一个立体虚拟空间。

在卡塔尔，今年前两个月接待的游客数达到去年同期的3.5倍，彰显世界杯效应。卡塔尔政府宣布，已把世界杯期间推出的球迷卡申办网站转型为游客入境卡塔尔的门户网站。在阿曼，该国首个大型综合设施项目卡赞经济城正在建设中，除了港口和经济基础设施，还包括酒店、住宅区和娱乐区。

可持续旅游成为关注重点

《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会今年将在阿联酋迪拜举行。阿拉伯旅游市场策展公司负责人达妮埃尔·柯蒂斯说，展会以“努力实现净零排放”为主题，为业界凝聚减碳共识提供契机。展会推出多个措施减少碳排放，比如使用可再生纸，采用纯电动或混合动力汽车作为交通工具，推广使用手机应用程序、减少宣传资料等。展览还专门设立了可持续性中心，举办讨论会，邀请业界代表探讨减碳方案。

世界旅游及旅行理事会的调查显示，42%的旅游机构已经宣布了气候变化应对方案，61%的游客表示将更加注重可持续旅游。该理事会总裁兼首席执行官朱莉娅·辛普森表示，随着疫情缓和，全球旅游业有望加速复苏。游客的偏好也发生了变化，可持续旅游日益受到青睐。

阿联酋经济部长阿卜杜拉说，旅游业是阿联酋经济的重要部分，对促进经济多元化、创造就业、文化交流发挥着驱动作用。去年，阿联酋发布了2031旅游战略，目标是到2031年使每年入境游客达到4000万人次。阿联酋将致力于实现包括旅游业在内的经济可持续发展，为全球共同应对挑战提供思路。

约旦旅游局局长阿卜杜勒·阿拉比亚特在参加展会讨论时表示，过去20年来气候变化造成的经济损失高达2.97万亿美元，洪灾、热浪、飓风频发，让旅游业蒙受巨大损失。各国政府需要扶持可持续旅游业的投资，宣介环保理念，采用绿色能源等。

世界旅游市场顾问哈罗德·古德温表示，旅游业实现可持续发展，要针对两大“排放大户”发力。首先是航空业，目前航空业界正努力推广可持续航空燃料，到2050年实现净零排放。其次是酒店业，他建议酒店行业加速转型，加大可再生能源利用。

可持续酒店联盟首席执行官格伦·曼齐乌克表示，旅游行业不仅要碳平衡，还要争取负排放，因此联盟提出了酒店业碳正向计划，并在今年初发布行动计划，从经济、环境、社会等多个方面促进旅游业的可持续发展。

（本报迪拜5月10日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)