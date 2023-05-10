人民网罗马5月9日电 （记者谢亚宏）山东教育出版社与意大利罗马大学孔子学院、北京外国语大学中华文化国际传播研究院近日在罗马大学孔子学院共同举行《中外文学交流史 中国—意大利卷》意大利文版翻译与文明互鉴座谈会。罗马大学副校长、意大利著名汉学家马西尼、罗马大学孔子学院中方院长魏怡、山东出版集团副总经理申维龙、山东友谊出版社总编辑韩刚立、山东文艺出版社总编辑杨智、山东教育出版社副总编辑祝丽、山东友谊出版社编辑袁方以及罗马大学孔子学院师生代表出席活动，全国政协常委、中国作协书记处书记邱华栋、北京外国语大学教授张西平、北京外国语大学中华文化国际传播研究院院长张朝意通过视频与会并致辞。

《中外文学交流史 中国—意大利卷》是马西尼教授继《意大利与中国》之后，与北京外国语大学张西平教授联合主编的又一部研究中意文学、文化交流的力作，该书详细记录了两千多年以来中国和意大利的文学交流史，是中国学术界第一本从整体上研究和描述中国与意大利文学、文化交流的史类研究成果。内容弘富，对研究中国与意大利的文学和文化交流具有极高的价值。2015年由山东教育出版社出版后，先后获得中国出版政府奖、中华优秀出版物奖。意大利文版版权输出意大利扎西诺多洛出版社，并被列为丝路书香工程资助项目，由马西尼教授主持翻译。

与会专家一致认为，《中外文学交流史 中国—意大利卷》详细载录了意大利与中国各个时期的文化、文学交流情况，以及这种交流所具有的重要价值和意义，显示出不同国家、不同民族之间跨文学、文化交流的重要性，以及不同民族、不同语种文学、文化之间交流和对话的必要性。通过意大利文版的翻译与出版，将使意大利人民了解该书的丰富内容，对促进中意文化交流民心相通具有积极意义。2023年是中国提出“一带一路”倡议10周年。“一带一路”倡议为中意两国文化深度交流创造了新的机遇。在罗马这座两千年前的丝绸之路落脚的城市，举办这次促进文化交流、文明互鉴的翻译座谈会，具有非凡的意义。

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