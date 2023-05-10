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外交部发言人：敦促美方停止借世卫大会炒作涉台问题

2023年05月10日19:41 | 来源：新华网
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新华社北京5月10日电（记者曹嘉玥、邵艺博）外交部发言人汪文斌10日说，台湾地区参与国际组织，包括世卫组织活动，必须按照一个中国原则来处理，中方敦促美方停止借世卫大会炒作涉台问题。

当日例行记者会上，有记者问：美国国务卿布林肯9日发表声明称，美方强烈鼓励世卫组织邀请台以观察员身份参加今年世卫大会。台曾以观察员身份参加往届世卫大会。美将继续推动台重新成为世卫大会观察员，并参与联合国系统。这符合美一个中国政策。中方对此有何回应？

“我们对美方发表的有关声明表示坚决反对。”汪文斌说。

汪文斌表示，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾地区参与国际组织，包括世卫组织活动，必须按照一个中国原则来处理，这也是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议确认的重要原则。由于民进党当局顽固坚持“台独”立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，破坏两岸协商的政治基础，导致台湾地区参与世卫大会的政治基础不复存在。美方有关说法是混淆视听，实质是对“台独”分裂活动的纵容支持。

“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。”汪文斌说，“我们再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守国际法和国际关系基本准则，将美领导人作出的不支持‘台独’、不支持‘两个中国’或‘一中一台’承诺落实到实际行动上，停止借世卫大会炒作涉台问题。”

汪文斌指出，一个中国原则得到国际社会普遍支持，是人心所向，大势所趋，不容否认，也不可阻挡。任何打“台湾牌”、搞“以台制华”的图谋必将遭到国际社会的坚决反对，注定以失败告终。

(责编：苏缨翔、常红)

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