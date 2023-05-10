新华社西安5月10日电 题：西安大唐不夜城：文化创新续写盛世繁华

新华社记者李亚楠

“《西游记》中九九八十一难，第一难是什么？”“不知道，不要紧，来，拍个照。”夜色渐浓，西安市大雁塔下的大唐不夜城华灯熠熠，流光溢彩。两位身着古装的演员，分别扮演唐代名人房玄龄和杜如晦，出题与游客进行互动，幽默风趣的提问和回答引得台下观众不时发出阵阵欢笑。

这就是近期持续火爆的西安大唐不夜城互动节目“盛唐密盒”，全新的互动形式引得全国各地游客纷纷慕名前来“答题”。来自山西省的游客张茜茜便是其中之一，她身着一身红色对襟齐胸襦裙，在人群中举着手机为家人直播这场演出。“‘房谋杜断’的典故在当下有了新的故事注解，知识问答和脱口秀结合，是历史与时尚的美妙碰撞。”张茜茜说道。

从“不倒翁小姐姐”到“李白对诗”，再到如今的“盛唐密盒”，大唐不夜城近年来持续推出的文化类互动节目，一直稳居当地文旅界的“顶流”。许多外地游客来西安旅游的目的，由过去的“想跟不倒翁小姐姐握手”变成“想跟‘房谋杜断’组合答题拍照”，大唐不夜城已成为古城西安的一张魅力名片。

大唐不夜城位于西安大雁塔脚下，南北总长2100米，东西宽500米。在唐代，这里曾是大唐高僧玄奘的译经之处，众多文人骚客也曾在这里赋诗抒怀，新科进士更把“雁塔题名”视为莫大荣耀。

经过千年岁月沉淀，这片土地在新时代重新焕发生机。20世纪90年代末，中国工程院院士张锦秋先生规划设计了大唐不夜城。此后，这条街区始终处于不温不火的状态，在许多西安人的印象中也只是一条“仿古建筑多一点的街道”。

2018年，大唐不夜城所在的曲江新区对街区进行了全面提升。

“这次改造是全方位的，包括硬件设施的改造、交通系统的重新规划，并将街区风格统一为唐代样式，使得整个街区唐韵更足。更重要的是，一大批生动活泼的演艺活动在此后陆续上场，实现了建筑空间与艺术活动的完美结合，给街区赋予了活的灵魂。”西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司常务副总经理高瑞侠说。

漫步大唐不夜城，仿唐建筑飞檐斗拱、层楼叠榭；华灯初上后灯火璀璨、游人如织，宛若一个“小长安”。白居易笔下的雁塔题名、诗仙李白的醉酒吟诗、古诗古画中的簪花仕女、青史留名的房谋杜断……散落在史书典籍中的故事，通过现代舞蹈、真人演绎、现场互动等形式，再次呈现在世人面前。

在刚刚过去的“五一”假期，大唐不夜城的客流量超过270万人次，因游客量剧增而采取了限流措施，甚至将主题演出时间调整为白天。“这里的一步一景都能感受到历史的厚重，一乐一舞都能讲出个典故来，走在这里会油然而生一种民族自信心和自豪感，是传统文化和历史爱好者的福地。”特意来大唐不夜城打卡的广东游客刘志敏感叹道。

如今的大唐不夜城，已经成为集文化、艺术、娱乐、体验为一体的唐文化全景展示区，很多网友表示“大唐不夜城掌握了流量的密码”。对此，杜如晦的扮演者陈育飞认为，这就是唐文化的魅力所在，每一个中国人的心里都对大唐盛世有一些想象，大唐不夜城将传统文化通过创新形式表达，满足了很多游客的期待。

“暗闻歌吹声，知是长安路”，如今的大唐不夜城不仅国内知名，也吸引了很多外国友人。来自土库曼斯坦的留学生成功经常来这里打卡。“这里的建筑、表演都非常有特色，充满了文化底蕴，还可以了解到一些中国的历史和故事，很受留学生们的喜欢。”成功说。

来自吉尔吉斯斯坦的关莉在中国学习汉语已经四年多，她非常喜欢大唐不夜城的《丝路长歌》表演，“通过这个节目，仿佛能看到我的国家跟中国通过丝绸之路进行贸易和文化交流的繁盛场面，现在，中国的‘一带一路’倡议加深了两国之间的合作，教育、旅游、文化方面的合作也越来越频繁，为我们创造了更多的机会。我希望毕业后能留在西安工作，了解更全面的中国，也把家乡的历史、民俗、风景介绍给中国的朋友。”

“唐朝是一个被诗词歌舞打扮得漂漂亮亮的朝代，也是满城霓裳飘舞、书画入市井人家的浪漫朝代。我们不断挖掘盛唐文化中的故事典故，打造超级IP，让游客通过沉浸式、体验式的游览体验，感受文化创新续写的盛世繁华。”高瑞侠表示。

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