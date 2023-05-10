《中西建交五十周年》纪念邮票。

《中西建交五十周年》纪念邮票。

人民网衡水5月10日电 （祝龙超）以水为名、以邮为媒，共赴诗与远方。5月10日，《中西建交五十周年》纪念邮票首发仪式在河北省衡水湖举行。该活动由衡水市人民政府、中国邮政集团有限公司河北省分公司主办，由中国邮政集团有限公司衡水市分公司、滨湖新区管委会承办。

为纪念中西建交50周年，中国邮政定于2023年5月10日发行《中西建交五十周年》（与西班牙联合发行）纪念邮票1套2枚，邮票图案以西班牙的富恩特皮埃德拉湖和中国的衡水湖为题材，展现出两国湖泊的旖旎风光和自然生态特征，画面构图简约明快、表现意境清朗优美。据了解，这是衡水湖首次作为“国家名片”出现在中外联合发行的邮票当中。

衡水市委副书记、市长董晓航发表致辞。 人民网 周博摄

衡水市委副书记、市长董晓航在致辞中表示，邮票被誉为“国家名片”，中外联合发行邮票是记录国家重大外交事件和外交成就的重要载体。衡水湖荣登《中西建交五十周年》纪念邮票，向世界展示秀美风光，见证两国友谊，感到非常振奋和自豪。衡水湖资源稀缺、禀赋独特，素有东亚“蓝宝石”、京津冀最美湿地的美誉，是全球候鸟迁徙线路上的重要驿站。在中国邮政集团的大力支持下，在人民网的全球推介下，衡水湖将以“邮”为媒、走向世界。

邮票既是重要的宣传载体，也是精美的艺术作品，此次登上邮票画面的衡水湖，水鸟成群起飞，湖水与芦草相映成趣，全球极危的珍稀物种青头潜鸭，已经从候鸟变成留鸟，在这里安了家，衡水湖展现出了勃勃生机。

中国邮政集团有限公司河北省分公司党委书记、总经理张宗梁发表致辞。 人民网 周博摄

中国邮政集团有限公司河北省分公司党委书记、总经理张宗梁在致辞中表示，在中西建交50周年这个重要时间节点，选择衡水湖登上邮票，让衡水湖作为中国宣传生态活力的重要标志，牵手西班牙富恩特皮埃德拉湖，共同向世界人民呈现了一幅人与自然和谐共处的美好画面。把如此珍贵的文化资源投入到这里，是集团公司对河北省、衡水市的肯定和支持，也为河北邮政更好地服务地方经济社会发展创造了历史机遇。

首发仪式共分为《源—以水为名》《缘—以邮为媒》《圆—诗与远方》三个篇章。整个仪式以邮票为载体，以水为名、以邮为媒，带着大家共赴诗与远方，共同感受纪念邮票所承载的初心之源、深厚情缘。

现场，衡水学院生命科学学院教授武大勇、衡水市集邮协会副会长路层、衡水滨湖新区摄影家协会主席闫宏利上台与大家分享了他们和衡水湖邂逅、结缘的故事。

与会领导共同为纪念邮票、首日封揭幕。 人民网 周博摄

首发仪式上，中国邮政集团有限公司邮政业务部副总经理顾军宣读了发行通告。中国邮政集团有限公司党组成员、副总经理康宁，衡水市委副书记、市长董晓航，新华社河北分社党委书记、社长李凤双，人民网党委委员、董事、副总裁潘健，河北省邮政管理局党组书记、局长周召华，衡水市委常委、宣传部长刘立斌，石家庄邮电职业技术学院党委书记谢册等领导共同为纪念邮票、首日封揭幕。

活动主持人、人民网西班牙籍专家湖长明在仪式现场为大家分享自己的故事。 人民网 周博摄

活动主持人、人民网西班牙籍专家湖长明在仪式现场为大家分享道，每年春天都有数十万只飞禽到衡水湖来繁殖，这让他想起了发生在家乡马拉加的类似景象。“在那里有西班牙最重要的湿地之一：富恩特皮埃德拉湖。在水位最高的时期，每年有几十万只火烈鸟从非洲飞到这个保护区过冬繁殖。”

湖长明说，衡水湖和富恩特皮埃德拉湖都是无价之宝，中西两国的友谊也是如此。尽管距离遥远，但两国有许多共同的理想信念，这也是吸引他来到中国的主要原因，也因此他在这里找到了“家”的感觉。

寄明信片环节现场。 人民网 周博摄

在随后的“今天，你会把明信片寄给谁？”互动环节，邮政专门为每个人准备了一枚邮票和一张明信片，并且在会场两侧为大家准备了邮政信筒。现场，大家纷纷拿起手中的笔，在明信片上写下自己想说的话，寄给自己的家人朋友，一起珍藏这份共同的记忆。

西班牙是欧洲文明古国，位于欧洲西南部伊比利亚半岛，首都马德里。早在2000多年前，古老的陆上丝绸之路就将古都长安同西班牙的塔拉戈纳联系在一起，中西文明交相辉映、相互吸引。中华人民共和国与西班牙王国于1973年3月9日建立外交关系。2005年11月两国建立全面战略伙伴关系。

据了解，该套纪念邮票由马立航设计，北京邮票厂有限公司影写版工艺印制，计划发行690万套。在全国指定邮政网点、集邮网厅、中国邮政手机客户端、中国邮政微邮局集邮微信商城和中国邮政商城微信小程序出售，出售期限6个月。

与会领导在欣赏邮票册子。 人民网 周博摄

(责编：苏缨翔、常红)