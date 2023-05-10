人民网东京5月10日电 （滕雪、许可）9日，中国驻日本大使吴江浩到任招待会在东京举行。日本前首相福田康夫以及鸠山由纪夫、环境大臣西村明宏、公明党代表山口那津男、自民党总务会长远藤利明、立宪民主党干事长冈田克也等政府政党高层，参议院副议长长浜博行等60多名国会议员，经济界、友好团体、多国驻日使节以及在日华侨华人、中资机构、留学生代表等1000余人出席。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 许可摄

吴江浩大使在致辞中指出，中日两国利益联系之紧密前所未有。近年来，中国持续取得举世瞩目的发展成就，日本经济社会长期保持平稳发展。两国互利合作不断扩大，经济融合不断加深。中日贸易额创下了3700亿美元的历史新高，疫情前中国访日游客达到了千万人次的庞大规模。与此同时，中日关系形势复杂，面临新问题、新风险、新挑战，双方要以高度的危机感和责任感，努力维护和发展好两国关系，既要确保不偏航、不停滞、不倒退，更要迎难而上，以两国领导人的重要共识为指引，为推动构建契合新时代要求的中日关系，共同做出不懈努力。

吴江浩大使强调，中国的对日政策保持着稳定性和连续性，中国过去、现在和将来都不是、也不会是日本的威胁。中方愿同日方保持各个层级的对话交流，消除疑虑，增进理解，缩小分歧。让中日互为合作伙伴、互不构成威胁的重要共识落到实处，为中日关系的长期健康发展夯实根基。

吴江浩大使表示，今年是中日和平友好条约缔结45周年，双方要以疫情防控进入新阶段为契机，重启人员往来，扩大青少年交流，让两国民众面对面交流互动，增进友谊。吴江浩大使强调，习近平主席指出，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。作为新任中国驻日本大使，将为落实两国领导人的重要共识、维护和发展两国关系竭尽所能。期待中日两国相向而行，携手努力，共同开创新时代中日关系的良好前景。

日本前首相福田康夫致辞。人民网 许可摄

日本前首相福田康夫在致辞中表示，期待中国作为世界大国在国际社会发挥领导作用，为促进世界和平与发展、维护两国友好关系做出更大贡献。

5月9日，中国驻日本大使吴江浩到任招待会在东京举行。人民网 许可摄

中国驻日本大使吴江浩到任招待会现场。人民网 许可摄

当天的活动中，吴江浩大使夫妇与各界来宾亲切交流。与会来宾祝贺吴大使履新，期待双方加强交流合作，推动日中关系持续改善发展。

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