新华社北京5月10日电 叙利亚近来喜讯不断——先是重回阿拉伯国家联盟（阿盟）怀抱，继而又与沙特阿拉伯恢复中断多年的外交关系。

这既有助于叙利亚危机全面解决，帮助叙利亚经济复苏、摆脱多年外交困境，也有助于阿拉伯国家加强团结自强、发展振兴，促进中东地区和平稳定。

然而，美国对此大为光火，公然说三道四，力阻无果后恼羞成怒，再次挥起制裁大棒。

美国气得制裁又偷油

在中东“和解潮”下，叙政府与中东地区多个主要国家外交互动增多，相互关系愈发缓和。

阿盟7日发表声明说，阿盟在开罗举行的外长级特别会议上决定，同意恢复叙利亚的阿盟成员国资格。沙特和叙利亚9日相继宣布，两国恢复中断十多年的外交关系。同曾经长期支持叙反对派的沙特复交，是叙利亚重回阿拉伯大家庭的又一重磅事件。

美国显然看不下去了。美国国务院7日公然对阿盟重新接纳叙利亚提出“批评”。白宫8日又发布消息称，美国总统拜登决定5月11日起把对叙利亚的单边制裁措施延长一年。

另据叙利亚国家通讯社8日报道，美军继续掠夺叙利亚的石油资源，并将石油经非法过境点运往伊拉克。

“没有美国的中东”更团结

为阻止叙利亚回归阿拉伯大家庭，美国一直不遗余力。美国国务院副发言人韦丹特·帕特尔曾赤裸裸威胁：“美国不支持与叙利亚政权实现关系正常化，也不支持包括我们的伙伴和盟友在内的其他国家参与（同叙利亚的）关系正常化行动。”

然而，追求和平与发展一直是地区和国际社会的共识，而这些苦美已久的中东国家也愈发意识到，“没有美国的中东一定会是一个更加团结、稳定、欣欣向荣的中东”。

《华盛顿时报》网站评论说，尽管华盛顿明显不悦，但叙利亚外交地位的恢复进程已经向前推进。叙利亚朝着结束长达十余年的孤立局面迈出了重要一步。

叙政治分析人士马希尔·伊赫桑认为，叙重返阿盟彰显了阿拉伯国家团结自主性，美国坚持制裁得不到地区国家认同。叙利亚和地区国家间关系进一步改善，为叙危机政治解决带来更多讨论契机。

从“观美国”到“向东看”

中山大学中东研究中心教授陈杰认为，叙利亚重回阿盟是美国不愿看到的。美国在中东地区一向奉行“长臂管辖”策略，不断煽动颜色革命，意图“以乱谋利”。叙利亚重返阿拉伯大家庭，反映出阿拉伯国家战略自主性不断提升，也反映出阿拉伯国家的“美国观”正在发生变化。

他还指出，随着中国全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议的提出，劝谈促和、互利共赢的中国智慧逐渐深入人心，中东地区“向东看”趋势明显。

4月17日，在伊朗首都德黑兰，伊朗外交部发言人卡纳尼说，伊朗总统莱希与沙特阿拉伯国王萨勒曼已互相邀请对方访问各自国家。（新华社记者沙达提摄）

北京外国语大学阿拉伯学院院长刘欣路认为，事实证明，对抗模式只能进一步激化矛盾，中东民众翘首以盼的“春天”没有到来，“寒冬”却挥之不去。中国从构建人类命运共同体的高度提出中东安全架构，顺应了中东国家追求和平、稳定、发展的强烈愿望，为中东国家维护地区和平、消弭冲突根源、实现长治久安提供了中国智慧、中国方案。

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2011年叙利亚危机爆发后，阿盟中止了叙利亚的成员国资格，多个阿拉伯国家关闭驻叙大使馆。

随着近年来叙国内和地区局势演变，叙政府同阿拉伯世界关系逐渐解冻。去年3月，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德访问阿联酋，这是叙利亚危机爆发以来巴沙尔首次访问阿拉伯国家。今年以来，叙利亚与阿拉伯国家之间互动愈发频繁。2月初叙利亚、土耳其边境地区发生强烈地震后，多个阿拉伯国家迅速展开对叙人道援助。

美国长期以来对叙实施严厉经济制裁并不断加码。受制裁影响，叙重建进程屡屡受阻，本地货币飞速贬值、物价飞涨。今年2月地震发生后，多国在第一时间伸出援手，而美国却坚持制裁措施，在国际舆论压力下才宣布临时取消对叙制裁中涉及地震救援的部分，但当时已过72小时黄金救援期。

不仅如此，美军还霸占叙主要产粮区和产油区，搜刮掠夺叙国家资源，令当地人道主义危机雪上加霜。（记者：刘健、汪健、段敏夫；编辑：李雪笛、于荣、王申、孙浩、梁尚刚）

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