新华社利雅得5月10日电 述评：叙利亚回归阿盟凸显美中东政策不得人心

新华社记者胡冠

阿拉伯国家联盟（阿盟）日前在埃及首都开罗举行外长级特别会议，同意恢复叙利亚的阿盟成员国资格。会议还同意成立一个由约旦、沙特阿拉伯、伊拉克、黎巴嫩、埃及和阿盟秘书长组成的部长级委员会，继续“与叙利亚政府直接对话，以达成全面解决叙利亚危机的方案”。

曾经反目的兄弟如今重归于好，阿盟的决定获得了地区各国以及中国、俄罗斯等域外国家的一致肯定。一直强烈反对阿盟重新接纳叙利亚的美国则又一次不得不认识到，其中东政策如今已是四面楚歌，曾经在中东耍得得心应手的手段，早已不得人心。彭博社称，阿盟“无视美国”的决定反映了华盛顿在中东地区影响力减弱，美国的盟友越来越愿意开辟自己的政治道路。美国《华盛顿邮报》网站刊文指出，华盛顿的决策者不应对美国在中东影响力下降感到震惊，这是近年来美国政府所推行政策的直接结果。

叙利亚是阿盟的创始国，却于12年前被阿盟投票开除。当时的美国政府为了达到孤立叙利亚、切断它与阿拉伯世界联系的目的，对阿盟成员国大力施压。除了将叙利亚开除，阿盟还宣布对叙实施经济制裁。彼时的美国在中东可谓“长袖善舞”“春风得意”。

然而，所谓的“阿拉伯之春”发生后，中东多国遭遇深重灾难。2012年以来，仅叙利亚一国难民数量就增加10倍。2016年至2019年，叙利亚有记载死于战乱的平民达33584人，其中美国领导的联军轰炸致死3833人，半数是妇女和儿童。难民潮涌向黎巴嫩、土耳其等叙周边国家乃至欧洲多国，引发一系列严重的人道主义和社会问题。美国军事干涉导致的持续战乱以及美国长期的经济制裁让叙经济凋敝，人民生活困苦不堪。目前，绝大多数叙民众生活在贫困线以下，水、电、医疗等基础民生服务无法得到保障。与此同时，美国不仅继续在叙利亚保持军事存在，还大肆掠夺当地石油、粮食等资源。黎巴嫩政治分析人士尼达勒·萨比说，美国几十年来一直在煽动阿拉伯世界内部的争议和敌意，但随着该地区现在走上化解冲突的道路，“阿拉伯之春”计划已经失败。

现实的苦难让人们觉醒。中东各国政府和民众发现，美国鼓吹的“自由民主”除了导致地区多个国家的政治和社会秩序被打破、国家团结和凝聚力被摧毁、人民基本权利失去保障外，没有给该地区带来任何福祉，美国的中东政策已民心尽失。

近两年来，中东地区和风劲吹，地区各国外交自主性不断加强，自主选择符合本国利益的发展道路的意愿更加坚定。沙特、阿联酋等国与卡塔尔解决了“断交危机”实现复交；土耳其和埃及改善双边关系；也门和平进程出现积极进展……沙特和伊朗在中国斡旋下复交使得地区和解潮更加高涨。沙特阿拉比亚新闻网发文说，为本地区塑造一个崭新的未来离不开叙利亚的参与，叙利亚回归阿盟是当下最好的选择。叙利亚《祖国报》网站刊文认为，阿拉伯国家认识到，疏远孤立叙利亚只会给恐怖主义等势力铺平道路，给各方带来不利影响。叙利亚的回归让事情重回正确的轨道。

事实证明，通过挑拨矛盾、加剧对立来控制地区安全局势、服务自身利益，不得人心，不会长久。只有秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，走对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，才能实现长治久安。然而，美国却依然执迷不悟。美国国务院副发言人帕特尔表示，白宫不支持叙利亚重返阿盟，美国不会与巴沙尔·阿萨德政权实现关系正常化，也不支持其他国家与叙利亚实现关系正常化。美国执迷于已经被地区主流民意所抛弃的中东政策，势必进一步走入死胡同，最后被孤立的，恰恰是它自己。

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