新华社安卡拉5月10日电 专访：中国式现代化成就令人印象深刻——访土耳其经济政策研究基金会主任居文·萨克

新华社记者王腾飞

土耳其经济政策研究基金会主任居文·萨克近日在土耳其首都安卡拉接受新华社记者专访时说，中国式现代化成就令人印象深刻，事实证明中国为实现现代化而实施的长期发展规划十分成功，世界各国都应走适合自身的发展道路。

萨克今年4月以视频方式参加了在广州举行的“读懂中国·湾区对话”专题论坛。作为一名知名经济学家，萨克认为，中国的现代化进程改变了全球政治与经济格局，中国的成功鼓舞了包括土耳其在内的很多发展中国家。

萨克说，中国将长期发展规划与全球化的优势资源相结合，通过对外开放顺应全球化浪潮推动经济增长，并吸引越来越多外资。“中国在经济发展、创造就业岗位、经济结构调整等方面取得了令人瞩目的成就。”

萨克对中国经济的高质量发展予以积极评价，认为这离不开对外开放的深化。他说，在过去几十年里，中国通过努力，一步步发展成为世界第二大经济体。

他认为，中国式现代化进程是一项伟大实践，中国现在已跻身全球中等偏高收入国家行列。他对中国政府为提高公民福祉作出的努力表示赞赏。

“大约10年前，当我去中国时，我看到一个发展中国家在如此短的时间内在基础设施建设方面取得如此巨大的成就。这令人印象非常深刻。”他说。

萨克说，现在世界很多地区都能看到来自中国的投资，中国已成为一个在境外投资非常多的国家。他说，中国具备很强的工业生产能力，已对包括土耳其在内的其他国家进行直接投资，并在这些国家生产产品。

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