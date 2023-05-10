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被联邦陪审团认定性侵和诽谤女作家 特朗普表示将上诉

2023年05月10日14:26 | 来源：新华网
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新华社华盛顿5月9日电（记者孙丁）美国一联邦陪审团9日认定美国前总统特朗普曾性侵和诽谤女作家伊丽莎白·简·卡罗尔。特朗普表示将上诉。

卡罗尔指控上世纪90年代特朗普曾在纽约市一商场更衣室对她实施强奸，后来还诽谤她。特朗普否认这些指控。

卡罗尔去年11月提起民事诉讼，纽约曼哈顿联邦法庭今年4月下旬展开该案审理。陪审团认定，特朗普对卡罗尔进行了性侵和诽谤，须赔偿500万美元，但他没有实施强奸。

特朗普9日表示，完全不认识卡罗尔，陪审团这一认定是对他“政治迫害”的延续。

特朗普现年76岁，共和党人，2017年1月至2021年1月担任美国总统。去年11月，特朗普宣布再次竞选美国总统。

今年4月4日，特朗普在纽约市出庭应诉，成为美国历史上首位被刑事起诉的前总统。特朗普被诉34项伪造商业记录重罪，被指控在2016年美国总统选举前后伪造商业记录以对选民隐瞒负面信息和非法活动。

特朗普还被牵扯进其他几项调查，涉及2021年1月6日“国会山骚乱”、卸任总统时对机密文件的处理、干预2020年美国总统选举计票等。特朗普否认有不当行为。

(责编：刘叶婷、崔越)

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