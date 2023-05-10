人民网北京5月10日电 由郑州大学亚洲研究院、河南大学以色列研究中心及社会科学文献出版社共同举办的《以色列蓝皮书：以色列发展报告（2022）》发布会10日在郑州以线上+线下会议的方式举行。

各项经济数据亮眼 与阿联酋经济合作发展迅猛

《以色列发展报告（2022）》指出，2021年，以色列经济的重要特点是从疫情中迅速复苏。该年，以色列GDP增长8.1%，创下21年来的最高纪录，超过了经合组织国家5.3%的平均增长率。以色列商品和服务进口额在2021年增长了18.4%，商品和服务出口额（不包括钻石和初创公司）大幅攀升10.8%，固定资本构成增长11.4%，私人消费总额上涨11.7%。公共消费（不包括国防进口）略增3.3%，与近年来增速基本持平。2021年以色列财政收入占GDP的比重比2019年提高了2个百分点，比2020年增长了2.3个百分点。

2022年4月，阿联酋成为最新和以色列签署自由贸易协定的国家，且谈判过程仅用了一年多一点的时间，“光速”签约体现了两国对协定的重视和对双边合作前景的信心。以色列和阿联酋建交后第一年的双边贸易额超过了10亿美元，两国领导人都各自表达了十足的信心要继续成倍增加双边的商业合作和投资合作。

创新竞争力强劲 中以在创新人才交流领域开展合作

2020-2021年以色列的技术创新继续保持强劲势头，在新冠病毒检测和抗新冠病毒药物、生命科学与生物工程、电子工业技术、人工智能、新能源汽车技术、航空航天技术等领域取得了多项突破性进展。

以色列是世界上重要的科技强国，在现代农业、电子通信、医疗器械、生命健康等领域处于领先地位，而中国则拥有强劲的技术需求、雄厚的产业基础和广阔的市场空间。长期以来，在两国政府层面的战略引领和积极推动下，中以各领域创新合作取得丰硕成果。2022年1月，两国第三次签订“中以创新合作行动计划”，即《中以创新合作行动计划（2022~2024）》，内容涉及科技、卫生、清洁能源、知识产权等多个领域，为进一步深化两国创新合作、推动两国关系进入新时代指明了方向。与此同时，中以创新人才交流合作是两国各领域创新合作的重要基础，也是促进政治、经济、科技、外交关系稳定发展的重要保障，持续助力中以创新全面伙伴关系的健康发展。

(责编：贾文婷、常红)