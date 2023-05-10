夏庄

近一段时间以来，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、总统气候问题特使克里等高官不断对华喊话，要求和中国加强对话与沟通，做出一副要与中国改善关系的姿态。

但同时，美国国会相关委员会密集推动反华议案。还有媒体报道称，白宫将签署一项行政命令，限制中国对美一些高科技领域的投资。一面要求对话沟通，一面持续打压遏制，美国这种两面三刀的做法凸显其霸权思维和虚伪本质。

中美关系偏离正确轨道、陷入困境，根本原因在于美国还没有跳出霸权思维、冷战思维、零和博弈的老框框，美国对华政策始终放不下将中国视为所谓“战略竞争对手”的执念。特朗普政府将中国列为“战略竞争者”，挥舞关税大棒，鼓吹“脱钩断链”，加大对华防范遏制。本届美国政府上台后，没有纠正特朗普政府错误对华政策，反而鼓动盟友，加大遏华力度。美国企图构建“小圈子”，通过阵营对抗对中国施压。

去年11月，习近平主席同拜登总统在巴厘岛成功会晤并达成重要共识。拜登总统重申，一个稳定和发展的中国符合美国和世界的利益。拜登总统还郑重表示，美国尊重中国的体制，不寻求改变中国体制，不寻求“新冷战”，不寻求通过强化盟友关系反对中国，不支持“台湾独立”，也不支持“两个中国”“一中一台”，无意同中国发生冲突。美方也无意寻求同中国“脱钩”，无意阻挠中国经济发展，无意围堵中国。

正如国务委员兼外长秦刚在北京会见美国驻华大使伯恩斯时所指出的，此后美方一系列错误言行破坏了中美关系来之不易的积极势头，双方商定的对话与合作议程受到干扰，两国关系再遇寒冰。最近的一个典型案例是，美方炒作所谓“间谍气球”事件，宣布推迟布林肯访华，美国国会众议院还通过“中国在美领土上使用高空气球决议案”，刻意渲染“中国威胁”。

此外，美方虚化掏空一个中国原则，向“台独”分裂势力发出严重错误信号；大搞单边主义、保护主义，沉迷于“脱钩断链”；大打“意识形态牌”，渲染“民主对抗威权”的虚假叙事；到处拼凑“小圈子”，企图迟滞甚至阻碍中国发展。世人的眼睛是雪亮的。诸多事实无可辩驳地说明，究竟是谁不断制造事端，究竟谁才是中美关系重回正确轨道的障碍。

历史和现实一再告诉我们，当今世界，如果走对立对抗的歧路，无论是搞冷战、热战，还是贸易战、科技战，最终将损害各国利益、牺牲人民福祉。而中国是吓不倒、压不垮的，美方的霸权霸道、极限施压不可能阻挡中国人民前进的步伐。

人无信不立，国无信则衰。美方要与中国对话，不能一方面讲沟通，一方面却不断对中国打压遏制。不能说一套做一套。必须尊重中方的底线红线，停止损害中国的主权、安全、发展利益，尤其要正确处理台湾问题，停止继续掏空一个中国原则，停止支持纵容“台独”分裂势力。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可跨越的红线。美方更不能在这个问题上玩火。

要对话就要为对话创造条件，不能耍小聪明、搞小动作，不能让美国国内政治议程绑架中美关系，也不能以所谓美国“三权分立”等为借口逃避国际责任和义务。中美关系走过风风雨雨，美方应该总结、反思，告别冷战旧梦，认清美式霸权不得人心，集团对抗没有前途，“小院高墙”封闭退步，“脱钩断链”损人害己。

中美关系是世界上最重要的双边关系。一个健康稳定的中美关系符合两国人民根本利益，也是国际社会的普遍期待。美方应端正对华认知，回归理性，摒弃零和博弈的冷战思维。推动对话，美方应展现诚意、保持定力，采取真行动，与中方相向而行，切实落实两国元首达成的共识，这样才能推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。

(责编：贾文婷、常红)