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新西兰前总理约翰·基：新中合作前景无限

2023年05月10日10:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 日前，前新西兰总理约翰·基接受财经类节目《大视野》的采访，与主持人马克·卢埃林畅谈对中国和南太平洋国家间贸易关系的理解，并表示希望与世界各国友好合作，携手共赢。

约翰·基接受财经类专题纪录片《大视野》采访。图片来源：视频截图

约翰·基自2008年起担任新西兰总理，任职8年间，广受人民爱戴。自幼出身贫寒的他，在八十年代末期抓住机遇一跃成为一名成功的外汇交易员，随后成为新西兰最富有的商人之一。在事业巅峰期，他却毅然决然地放弃自己的事业，凭借自己的努力和选民支持，在大选中获胜，成为一名国家总理，希望回馈祖国，“我认为我可以让新西兰变得更好”。在其就任期间，基曾实施了商品及服务税上调和个人减税，成立了坎特伯雷地震恢复局，推动更多国家加入跨太平洋伙伴关系协定，促进亚太地区经济发展。

基在采访中介绍，新西兰和中国的友好关系是从贸易开始的。除了贸易，双方还曾就扩大教育、科技、文化、旅游、可持续发展等领域合作展开过深入交流。基认为，中国作为消费大国，是新西兰最大的贸易伙伴。新西兰的产品在中国有着更大的消费市场，两国在贸易领域有着广阔的合作空间，希望新西兰和中国继续保持良好的合作关系。

在采访中，基浅析了中国近年来的发展变化。他表示，时代变迁，中国找到了属于自己的道路：致力于国家建设，让人民摆脱贫困。

被问到中国与澳大利亚之间合作关系发展的问题时，基表示，中国是澳大利亚最大的合作伙伴之一，双方应互相尊重，秉持冷静、理性的态度看待和处理两国之间的贸易关系。基认为，世界各国应进行充分且深入的交流，互利共赢。

《大视野》由人民网澳大利亚公司出品，节目在澳大利亚知名财经网络电视台Ausbiz和全球网站Ticker News播出。节目以生动案例和大量采访，展现中澳经贸合作为澳大利亚创造新的发展机遇，促进两国互利共赢。（实习生 杨雨昕）

(责编：崔译戈、常红)

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