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镜观世界丨美丽的中亚

2023年05月10日10:41 | 来源：新华社
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中国－中亚峰会将于5月18日至19日在中国陕西省西安市举行。中亚国家历史悠久，美丽富饶。

【哈萨克斯坦】

↑哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的雕塑和远处的“可汗之帐”购物中心。

↑哈萨克斯坦阿克莫拉州科别图孜湖风光。

↑身着民族服饰的哈萨克斯坦女孩在阿斯塔纳展示传统美食，迎接纳乌鲁斯节。

【吉尔吉斯斯坦】

↑吉尔吉斯斯坦首都比什凯克街景。

↑吉尔吉斯斯坦伊塞克湖景色。

↑身穿民族服饰的演奏者在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克用传统乐器合奏音乐。

【塔吉克斯坦】

↑塔吉克斯坦首都杜尚别的鲁达基公园。

↑距离塔吉克斯坦首都杜尚别70公里的哈德隆州亚湾区风景。

↑人们在塔吉克斯坦首都杜尚别制作传统食品。

【土库曼斯坦】

↑土库曼斯坦首都阿什哈巴德的独立柱。

↑土库曼斯坦的杨卡拉峡谷。

↑土库曼斯坦首都阿什哈巴德街头的当地女孩。

【乌兹别克斯坦】

↑乌兹别克斯坦首都塔什干城市景观。

↑乌兹别克斯坦撒马尔罕市列吉斯坦广场。

↑人们在乌兹别克斯坦首都塔什干庆祝纳乌鲁斯节。

统筹：武巍 张加扬

摄影：鲁金博 毕晓洋 沙达提 白雪骐 奥斯潘诺夫 罗曼 扎法尔 格奥尔吉·纳马佐夫 塔希尔忠·赛义多夫

编辑：戚晓毅 孙瑞博 邹广萍 邓坚

(责编：徐婵、牛镛)

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