人民网柏林5月9日电 （记者花放）当地时间5月9日，国务委员兼外长秦刚在柏林同德国外长贝尔伯克共同会见记者。

针对记者问及德方、欧方提出对华合作“去风险”，秦刚表示，谈论“去风险”，首先要思考什么是风险，风险在哪里。中国不输出自己的制度，坚持走和平发展道路，坚持奉行互利共赢的对外开放战略，坚守和维护以国际法为基础的国际秩序，反对霸权霸道霸凌行径，绝不会干类似破坏“北溪”二号管道的事。中国愿同各国携手应对挑战，构建人类命运共同体。中国对外输出的是机遇不是危机，是合作不是对抗，是稳定不是动荡，是保险不是风险。

国际产业链供应链的形成和发展是经济全球化和市场经济作用的结果，两者都是欧洲国家大力推崇和推动的。中国改革开放四十多年来，中德、中欧经贸投资合作取得了丰硕成果，中德欧三方都获得巨大的利益。事实证明，中欧是共同发展的两大市场，是合作共赢的两大伙伴。中国正在致力于实现高质量发展，将继续扩大高水平对外开放，继续欢迎德国和欧洲企业到中国开拓市场，将为各国企业营造市场化、法治化、国际化的投资环境。

我们对德方、欧方不搞对华脱钩的表态表示赞赏，但也对欧方声称的“去风险”表示关切。如果以“去风险”之名行去中国化之实，那就是在去机遇、去合作、去稳定、去发展。中德、中欧双方都应该遵守国际贸易规则和契约精神，保持相互开放，不要把正常的经贸投资合作政治化，不要人为干预市场行为。

值得注意的是，有的国家正在发动“新冷战”，破坏国际规则，煽动意识形态对立，搞阵营对抗，“脱钩断链”，滥用本国货币的垄断地位对别国实施长臂管辖、单边制裁，还对外输出本国的通胀、财政危机，造成严重的外溢效应。这些才是需要重视的、真正的风险！一旦这场“新冷战”打起来，损害的不仅是中国的利益，也会牺牲欧洲的利益。最近奥地利一个智库发表一份研究报告，估算如果对华脱钩，德国一年GDP将下降2%，相当于损失600亿欧元。我们必须坚决反对“脱钩断链”，对“新冷战”保持高度警惕，携起手来，共同维护全球产业链供应链稳定畅通。

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