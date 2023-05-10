人民网柏林5月9日电 （记者花放）当地时间5月9日，国务委员兼外长秦刚在柏林同德国外长贝尔伯克举行会谈。

秦刚表示，中德都是有世界影响力的大国，在当今变乱交织的国际形势下，应该加强对话与合作。双方应共同筹备好第七轮中德政府磋商，做好设计、积累成果，为未来一个时期双方各领域务实合作做出全面规划。面对各种全球性问题和挑战，各国需要合作而不是对抗，需要相互尊重而不是相互指责。中德应坚持正道，共同反对“新冷战”、反对“脱钩断链”，为世界和平繁荣注入信心和动力。

贝尔伯克表示，德方高度重视双方高层交往和各领域交流合作，期待举行德中第七轮政府磋商。这将是疫情后首次线下磋商，也是两国新一届政府首轮磋商，愿同中方以共同、可持续、行动为重点，推动磋商取得积极成果，特别是促进两国在气候变化、能源转型、生物多样性、青年交流等领域合作。

双方就乌克兰问题交换了意见。秦刚阐述了中方看法，强调中方一以贯之的立场就是劝和促谈，推动国际社会形成政治解决危机的最大公约数。欧洲国家应从危机根源入手，标本兼治，为回归和平与安全做出努力。

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