图为寰宇基金会大使对话活动嘉宾合影。（萨利姆 摄）

新华网达卡5月10日电（记者孙楠）“未来，中孟应继续坚定支持彼此走符合国情的发展道路，深化战略合作伙伴关系，拓展新的合作增长点，将中孟关系打造成发展中国家友好的典范。”中国驻孟加拉国大使姚文日前在寰宇基金会大使对话活动上表示。

由孟加拉国智库寰宇基金会举办的这场大使对话活动，以“擘画中孟关系的未来”为主题，与会嘉宾们围绕中孟关系、孟加拉国地缘政治环境与外交政策、地区和国际热点问题等深入交流，认为中孟双边关系发展充满潜力，两国可以在推动解决国际和地区热点问题上继续发挥积极作用。

姚文强调，中孟文明相通、国情相似、理念相近、梦想相连，这是中孟关系的基石，决定了中孟关系之稳固。中孟友谊由老一辈领导人亲手缔造，两国领导人提供有力政治引领，中孟合作实实在在造福两国人民，中孟始终在涉及彼此核心利益的问题上坚定相互支持，这是中孟关系的支柱，决定了中孟友谊的高度。

“从全球层面来看，中国和孟加拉国的关系越来越具有战略合作伙伴的内涵和价值。”复旦大学南亚研究中心副主任林民旺说，“双边层面上，我想象不到中国和孟加拉国存在任何困难的议题和问题。”

“中国已经成为孟加拉国重要的贸易伙伴。”寰宇基金会主席埃纳亚图拉说，孟加拉国也是“一带一路”倡议的积极参与者，该倡议为孟加拉国加强与其他国家之间的联系提供了巨大助力。

埃纳亚图拉说，中国有中国梦，孟加拉国也有自己的愿景。“我相信与中国的关系将助力我们实现自己的愿景。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副院长坎蒂·巴杰帕伊认为，外交、环境和非传统安全是中孟关系发展的三大机遇。中国和孟加拉国可以继续发挥孟加拉国在相关地区和领域的桥梁作用。

上海国际问题研究院中国与南亚合作研究中心秘书长刘宗义认为，一方面，中孟应携手维护地区的安全稳定与亚洲产业链、供应链的稳定；另一方面，在对现代化的探索中，中国形成了一些有益经验，愿同孟加拉国等广大发展中国家分享，特别是在孟尤其需要的减贫救灾、河流治理、城市污水治理等方面。

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