人民网马德里5月9日电 （记者范剑青）当地时间5月9日上午，“孔子家乡 好客山东”西班牙文旅推介会暨“茶和天下·雅集”山东专场活动在西班牙马德里中国文化中心成功举办。山东省委常委、宣传部部长白玉刚，中国驻西班牙大使吴海涛，西班牙国家旅游局主管副局长马吉·卡斯特罗，西班牙马德里旅游局局长赫克托·科罗内尔等出席并致辞。世界旅游组织亚太部代表，中西文化、旅游、文物、媒体界代表等近200名嘉宾出席了活动。

白玉刚在致辞中指出，旅游传播文明、交流文化、增进友谊。今年是中西建交50周年，也是“中国—西班牙文化和旅游年”。愿借此契机，同西班牙朋友一道，紧密合作，共谋发展，互利共赢，共同加强文化和旅游领域的开放合作，共同谱写两地交往交流的新篇章。

吴海涛强调，在中西建交50周年之际举办这次活动，对促进两国友好关系具有积极意义。山东作为孔子家乡，文旅资源十分丰富。相信山东文旅推介会能够为西班牙民众打开了解山东和中国历史与文化的窗口，展现山东和中国文化的独特魅力，进一步促进中西两国的民心互通与友好往来。

马吉·卡斯特罗·克拉拉姆表示，非常荣幸代表西班牙国家旅游局参加今天的活动。希望未来中西双方能够一起努力，加强两国在旅游领域的联系和合作，推动两国人民更深入地了解和体验彼此的文化，为两国友谊和合作注入新的活力。

赫克托·科罗内尔表示，在经过了疫情的沉寂之后，很高兴看到旅游业依然保持着弹性和活力。这得益于旅游从业者们的信心和支持。我们愿与中方一道，给两地游客带来最独特的体验。

山东省文化和旅游厅厅长、省文物局局长王磊做了山东文旅推介。王磊表示，中国与西班牙两国都具有悠久的历史、灿烂的文化和壮美的风光，官方与民间的文旅交往日益频繁，架起两国友好合作的“连心桥”。真诚欢迎西班牙朋友到访山东，领略中华文明的源远流长、尽览自然风光的雄奇壮美、体验民俗风情的绚丽多彩、享受优质服务的舒心便捷。

会上，白玉刚向胡安卡洛斯国王大学校董莱尔·拉米雷斯·鲁伊斯等5名代表授予“好客山东”旅游大使称号，并向胡安卡洛斯国王大学赠送“尼山书屋”。山东省文物局与西班牙提森-博内米萨国立博物馆，山东博物馆与拉萨罗·加尔迪亚诺博物馆分别签署了合作协议。山东博物馆馆长郑同修介绍了山东博物馆精品复仿制品和文创产品，并发布“山东文物文创国际巡礼”巡展信息。山东省文化和旅游厅向马德里中国文化中心赠送了山东代表文物复制品“蛋壳黑陶高柄杯”。

与会嘉宾同步参加了“茶和天下·雅集”山东专场活动。现场观看了“沿着黄河遇见海”山东文化旅游图片展，参与了茶文化表演、现场制香、汉服体验等非遗展示体验活动，近距离感受了中国优秀传统文化的独特魅力。

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