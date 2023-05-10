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“脱欧”公投7年　欧盟要与英国修好

2023年05月10日08:39 | 来源：新华网
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新华社北京5月9日电 欧洲联盟驻英国大使以及27个成员国驻英大使和高级专员8日在英国《卫报》联名撰文，希望“进一步深化欧盟与英国的关系”。

《卫报》说，英国2016年经公民投票决定“脱欧”，至今已过去近7年，欧盟领导人已表达重启欧英关系的意愿。英国首相里希·苏纳克与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩今年2月底宣布达成《温莎框架》协议，对英国“脱欧”后北爱尔兰地区贸易事务作出新安排。

2月27日，在英国温莎，英国首相苏纳克（左）与欧盟委员会主席冯德莱恩举行联合记者会。当日，英欧双方达成名为“温莎框架”的协议，对英国“脱欧”后涉及北爱尔兰地区贸易事宜作出新安排。新华社发

欧盟外交官联名文章写道，去年2月乌克兰危机升级，让双方“重新发现共同兴趣和关注点”，推动《温莎框架》协议达成，也促使重新恢复对欧英关系的信任，这“备受欢迎且有必要”。“因此，下一步任务是以这一重新互动为基础，进一步深化欧盟与英国的关系”，强大的英国和欧盟“互为有价值伙伴”。

文章谈及，安全和外交可能是双方构筑新伙伴关系的焦点。

欧英近期已就科技和卫星通信领域合作展开磋商。英国议会上院一些议员提议，政府应与欧盟商讨取消对双方人员务工、访学的部分限制。不过，《卫报》报道，英国重返欧盟单一市场或关税同盟等“基础性议题”尚不在双方改善关系的讨论范围。

5月8日是第二次世界大战“欧洲胜利日”，9日是依据法国前外交部长罗贝尔·舒曼倡议所设的“欧洲日”。1950年5月9日，舒曼建议创建统一的欧洲，拉开欧洲一体化大幕。按照《卫报》的说法，欧盟外交官此时发文，旨在纪念“欧洲日”，同时显示欧英共同对抗俄罗斯的立场。（海洋）

(责编：刘叶婷、崔越)

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