本报记者 黄培昭

埃及政府近期敦促各部门积极落实有关“种植一亿棵树”倡议的相关行动，强调植树造林具有经济与生态等多重效益。该倡议还包括打造“城市绿肺”，建立“绿色路网”等举措，预计将在2029年底全面完成。

埃及国土总面积约96%是沙漠，除其北部沿海地区属地中海气候外，其余地区都属热带沙漠气候，降水稀少。埃及还是受全球气候变化影响较大的国家之一，尼罗河三角洲被联合国政府间气候变化专门委员会列为气候脆弱性极高地区。

为构建新型绿化体系、应对气候变化，去年8月，埃及政府正式推出“种植一亿棵树”倡议，计划未来几年在全国范围内种植一亿棵树，并在全国9900个地点建立总计6600费丹（1费丹约等于4200平方米）的森林和公园。该倡议由埃及地方发展部、环境部和新城市社区管理局三个部门联合实施。第一阶段的总目标是种植1000万棵树。地方发展部将在第一阶段种植770万棵树，环境部的目标是种植130万棵树，新城市社区管理局负责种植剩余的100万棵树。此外，农业部将做好后勤保障工作，因地制宜决定各地绿化树种，并提供所需树苗。

埃及地方发展部部长希沙姆·阿姆纳表示，截至去年12月底，地方发展部共种植近320万棵树。今年以来，该部门已经种植约400万棵树。埃及规划和经济发展部的一份报告强调，“种植一亿棵树”倡议是埃及应对气候变化和推动实现可持续发展目标迈出的重要一步。据介绍，应对气候变化是埃及政府国家整体发展战略的重要组成部分。2016年，埃及政府出台国家可持续发展蓝图“2030愿景”，提出在应对气候变化的框架和前提下发展国家基础设施。2021年，埃及环境部长亚丝明·福阿德宣布了埃及2050年国家气候变化战略，包括实现经济可持续增长、加强气候变化适应能力和治理能力等具体目标。

近年来，埃及与中国持续开展绿色领域合作。2021年11月30日，埃及与中国签署关于埃中农业绿色发展联合实验室合作备忘录，旨在培养更多绿色农业领域科研技术人员。埃及艾因·夏姆斯大学理学院环境学教授马格迪·哈利勒表示，中国在环保领域有着很多值得借鉴的经验做法，埃方期待与中方开展更多绿色技术和产业合作，携手应对气候变化。

（本报开罗5月9日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)