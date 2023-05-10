本报记者 邹 松

联合国非洲经济委员会代理执行秘书安东尼奥·佩德罗近期表示，非洲电子商务交易持续扩大，预计到2025年地区电商交易有望增长50%，在线购物消费者将从2021年的3.34亿增加到2025年的5.19亿，增速超过56%。

非洲电子商务快速发展的重要基础是数字基础设施持续改善和移动支付网络蓬勃发展。近年来，非洲互联网普及率不断上升，目前普及率约40%，互联网用户约4.65亿，预计到2025年这一数字将接近5亿。尼日利亚、南非、埃及和摩洛哥等国电商发展势头尤为迅猛。

凭借智能手机普及率较高、银行账户开户率高等优势，南非已拥有约2430万电商用户，电商市场年均收入达66.9亿美元。据行业机构估算，到2025年南非电商用户数量将达到3340万。在肯尼亚，近10年来电子支付手段广泛普及，电商行业吸引了大量投资，也极大促进了贸易和就业。尼日利亚是非洲人口最多的国家，拥有2亿以上人口，其中25岁以下年轻人占比高达60%，预计到2027年该国电商市场规模将达到117.07亿美元，用户数量预计突破1.4亿。

非洲媒体分析指出，非洲电商交易持续扩大的同时，也面临仓储、物流等基础设施服务不到位等问题，货物“点对点”按时交付存在不少困难。肯尼亚多家主流电商平台为此采取商家对商家的贸易模式，将主要目标瞄准为本土的非正式零售商，通过合理利用有限的物流仓储资源，将商品货物直接运送到消费者附近的商铺，消费者可以在家门口买到心仪的商品。据统计，目前非正式零售商完成的交易量已占到非洲零售交易量的一半以上，成为非洲电商发展的一种重要模式。

电子商务也是中非经贸增长的重要板块，非洲商品正通过跨境电商平台走进中国千家万户。2019年10月，浙江中国小商品城集团股份有限公司与阿里巴巴开展世界电子贸易平台（eWTP）战略合作，创办了eWTP义乌全球创新中心—卢旺达数字贸易枢纽，该平台不仅从中国进口商品，还与卢旺达政府达成合作，助力卢旺达各类产品进入中国市场。2021年11月，中非合作论坛第八届部长级会议确定了“数字创新工程”，依托中非合作论坛成立的中国—非洲经贸博览会正围绕电商领域持续发力，中非将携手推进“丝路电商”合作。2022年4月底至5月中旬，“第四届双品网购节暨非洲好物网购节”举办，20多个非洲国家的200余款优质产品成功进入中国市场。乘着数字经济的东风，越来越多非洲商品获得中国消费者的认可与青睐，同时也有更多的中国品牌走进非洲市场。随着近年来非洲地区基础设施不断完善，中非电商合作前景可期。

（本报约翰内斯堡5月9日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)