本报记者 齐志明

2023年4月18日，联合国审计委员会关于联合国信息系统的审计报告顺利通过联合国大会审议。4月27日联大最终发布的决议指出：认可审计报告所载建议，认可行政和预算问题咨询委员会的审议报告所载结论和建议。这意味着，由中国审计师“挑大梁”的联合国信息系统项目审计，在历经两年多艰辛工作后圆满“收官”，获得联大的充分肯定。

这次信息系统审计的来龙去脉是什么？中国审计师克服了哪些困难？取得了哪些成效？对中国今后的信息系统审计有何助益？本报记者进行了采访。

迎难而上，勇敢承接信息系统审计任务

联合国自2008年开始筹划建设一套全新的信息管理系统——“团结”系统，以一体化新系统整合替代原有碎片化的旧系统，集中高效管理人、财、物等资源，促进强化业务管控和以数据驱动的各项改革。

2020年7月，中国审计署审计长侯凯履任联合国审计委员会委员，并从2023年1月1日起，担任联合国审计委员会主席。根据审计委员会的任务分工，由中国审计署对“团结”系统建设进展情况实施审计，同时根据联合国立法机构的要求，对该系统的整体建设情况进行独立审计评估。

此时，“团结”系统建设期已持续12年，项目直接支出近6亿美元，基本完成相关部署，在全球460多个地点有超过4万多个用户，初步实现了联合国系统内全地域、全天候、全流程的信息化管理。

“团结”系统是联合国有史以来最大规模的信息化建设项目，就其集成度和复杂性来说，被认为是国际组织信息系统建设领域的“顶配”。对该系统进行审计，对中国审计师来说，无疑是一项极为艰巨又充满挑战的任务。

近年来，中国信息化审计虽然取得长足进步，但是开展大型信息系统审计的实战经验并不多，特别是尚未开展过此类项目的独立审计评估。中国审计署面临相关专业人才不足、审计经验不够、技术方法欠缺等多方面挑战。

针对这些挑战，联合国审计委员会主席侯凯表示，联合国信息系统审计任务艰巨、责任重大、使命光荣。要充分发挥我国集中力量办大事的优势，选调全国优秀专业人员，学习借鉴国际先进经验，深入开展研究型审计，勇于探索创新，高质量完成审计任务，在国际审计舞台上展示中国审计人员的职业精神和专业能力。

起跑即冲刺。为认真履行国际审计职责，中国审计师勇担使命，挺膺向前，全力以赴踏上国际组织信息化审计史上规模最大、难度最高的项目审计之路。

积极探索，努力攻克信息系统审计难关

对“团结”系统开展审计，是中国审计师第一次在联合国信息技术审计舞台上同强手过招，也是一场与世界一流信息技术专家的对弈。

战鼓出征磨利剑，狭路相逢勇者胜。为打赢这场硬仗，中国审计师知难而进、迎难而上。

精选优秀审计专家。从全国审计机关、中央企业、高等院校抽调熟悉信息系统使用、具有国际审计经验的专家，在短时间内组成20多人的审计团队。

精心组织审计培训。邀请国内外专家进行交流，熟悉系统架构、模块功能、逻辑关系等。按照“上下结合、横向联动”的审计思路，开展对系统设计开发、建设部署、风险控制、运维管理、目标实现和成本效益的全面审计。

深入开展研究型审计。审计组广泛搜集资料，在研究学习国际信息系统审计标准和通用技术方法的基础上，深度融合借鉴国内大型基本建设项目审计、网络安全和信息化建设审计、领导干部经济责任审计评价等做法，形成对“团结”系统审计和独立评估的创新实践。

正当审计组做足功课，准备全面开展审计时，又遇到新的难题。全球新冠疫情大流行，联合国多数工作人员居家线上办公，这项审计工作却不能慢下来，更不能停下来。

中国审计署因时因势优化审计组织方式，从2020年到2022年，国内远程审计与赴境外现场审计相结合，审计人员通过远程登录系统、视频访谈交流、调阅系统文档、采集分析数据、检查系统功能等，对“团结”系统进行全面“体检”，深入“查已病、防未病”。

记者在采访中询问审计团队是如何顶住压力、克服困难的？“团结”系统与大数据审计组组长傅昕说：“在整个审计过程中，中国审计师在学中干、干中学，不畏艰辛、加班加点，度过了无数个紧张忙碌的日日夜夜，也在学习研究过程中，实现了从‘团结’系统审计新手到行家里手的嬗变。”

专业、公正，审计结果得到各方充分肯定

上下同欲者胜，同舟共济者赢。中国审计团队圆满完成“团结”系统审计任务，共出具两份年度进展情况审计报告，并在最后一次年度审计中对整体建设情况进行了独立评估。

审计报告认为，“团结”系统在推动联合国实现管理现代化和促进改革方面发挥了积极作用，但在项目治理和管理、系统部署和改进、系统支持和增强、项目成本和效益等方面，还存在一些突出问题，并有针对性地提出了审计建议。

联合国行政管理层对审计发现的问题全部认可，并接受所提出的全部审计建议。

时间拨回到2022年9月16日，北京怀柔，联合国远程审计现场。深夜11点多，四周静谧，办公室里仍灯火通明。

审计组正在通过视频会议系统，远程参加联合国行政和预算问题咨询委员会对“团结”系统最后一次审计报告的审议答辩会。透过会议大屏幕可见，该委员会20多位委员与审计委员会有关代表线上参会，与会人员围绕审计发现的相关问题，进行有针对性的问答。

2022年12月1日，行政和预算问题咨询委员会出具审议报告，对审计委员会的审计报告予以正式确认，赞扬审计报告质量上乘，同意审计委员会的建议。

2023年4月18日，联合国大会对审计报告以及行政和预算问题咨询委员会的有关报告进行了审议，一致通过并形成联大决议，即本文开头呈现的一幕。

中国审计师出具的审计报告，不仅得到联合国行政管理层、行政和预算问题咨询委员会、联大的充分肯定，而且得到国际审计同行、国内外有关专家的高度赞誉。他们一致认为，中国审计师严格按照国际审计准则办事，秉持独立专业性、客观公正性，既揭示问题，又注重提出解决问题的建议，有效发挥了审计建设性作用。

“中国审计师系统回应了联合国大会等利益相关方的关切，契合了联合国实施新的大数据战略和加强数字治理的需求，对于促进‘团结’系统持续改进，推动以数字化驱动的业务转型、管理改革和能力建设，进而完善联合国现代化治理，都将发挥积极作用。”中国知名会计学家、审计学家，北京国家会计学院教授秦荣生表示。

总结经验，继续开拓信息系统审计之路

此次审计是中国国家审计机关开展信息系统审计的一次成功实践，对促进中国审计人员塑造职业精神、提升专业能力，更好履行国际审计职责，促进新时代中国审计高质量发展等具有重要意义。

中国审计署涉外审计司司长、联审办主任陈达时对记者说：“中国审计师在‘团结’系统审计中，变压力为动力，化挑战为机遇，坚持在实践中历练、在交流中互鉴、在监督中服务、在合作中共赢，必将推动中国审计更好地融入国际审计事务，更好地服务联合国完善治理。”

记者从多方了解到，此次审计，不仅培养和锻炼了一批高素质专业化审计人才，而且探索创新了审计组织方式和技术方法，丰富完善了审计内容和评价体系，有助于推动我国信息系统审计的理论研究和实务开展，也有助于准确把握信息化建设规律和审计规律，探索中国特色的信息化审计之路。

侯凯认为，承接这次审计的有益经验，锚定国际审计先进水平，中国国家审计机关将继续深化国内信息化审计，进一步促进国内信息化建设、管理和发展不断优化升级，助力数字中国、网络强国和智慧社会建设。

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)