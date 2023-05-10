本报记者 毕梦瀛

日前，中国铁建国际集团有限公司（以下简称中国铁建）与智利5号公路奇廉至科伊普伊段（以下简称奇科段）原特许经营商完成交接，正式启动项目运营。奇科段是中国铁建在智利承揽的中企首个公路特许经营项目智利5号公路塔尔卡—奇廉特许经营项目的南延段，主要包括升级改造既有线路和新建6.6公里支线，完成后将有效缓解智利南部城市群核心城市交通压力，推动智利南北地区互联互通，并带动沿线相关产业发展。

智利公共工程部前部长莫雷诺表示，项目建设对当地就业起到了巨大带动作用，每年将为当地创造超过4000个就业机会。39岁的塔尔卡市民桑多瓦尔正是众多受益者之一。桑多瓦尔主要负责项目人力资源工作。他表示，自己家乡的交通状况得到进一步改善，并且其中还有自己的一份付出，他感到非常欣慰，自己的两个孩子也为爸爸参与建设这个惠民项目而自豪。

作为世界最长公路泛美公路的智利部分，5号公路北起智利与秘鲁边境，南到智利第十大区首府蒙特港，是连接智利国土南北两端的交通大动脉。其中，全长约195公里的塔尔卡—奇廉段尤为关键，这是泛美公路智利境内最为繁忙的路段之一。2021年4月，中国铁建开始接手5号公路塔尔卡—奇廉段，采用“投建营一体化”模式实施。项目内容包括既有道路的扩建改造、54公里绕城道路的设计建造以及新设13处电子收费系统。

2022年8月，该公路两座主收费站完成施工建设，顺利投入运营。同时，公路的无感通行收费系统正式上线。这套系统的启用使5号公路塔尔卡—奇廉段的通行时间缩短了约30分钟，交通拥堵指数同比降低约17%，为沿线居民带来了更好的出行体验。

在5号公路上经常会看到一辆辆满载出口水果的货车飞驰，其中不少货车装载有即将发往中国的车厘子。项目经理李军强介绍：“塔尔卡—奇廉段沿线有大量的水果种植园，我们在5号公路上为智利水果出口提供助力。”

科尔特斯是塔尔卡市一名车厘子种植者。2009年大学毕业后，他和附近的数十户村民开始种植车厘子。“单说车厘子，我们十来个果园加在一起，每年能向中国出口900到1200吨成品，平均每年每个果园能有7.2亿智利比索（1比索约合0.0087元人民币）的收入。”中智两国距离遥远，车厘子从智利输往中国，海运就需要20余天。因此，如何及时地将果园采摘的车厘子运输到冷藏中心是果农们最关心的事。得益于无感通行收费系统的上线，车厘子运往冷藏中心的时间已显著缩短，果实品质能得到更好的保证。

科尔特斯了解到，智利车厘子每年大规模上市的时间正值中国农历春节，其“大红大紫”的外表恰好呼应中国民众过年期盼的红火与喜庆。为此，科尔特斯总是将果园中颜色最鲜艳的一批车厘子发往中国。“中国朋友为我的家乡修了一条致富路，我也很高兴能让远在大洋彼岸的中国朋友吃到美味的智利车厘子。”

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 03 版）

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