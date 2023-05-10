人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国中铁绿色盾构机下线将出口意大利服务“一带一路”建设

2023年05月10日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社郑州5月9日电  （记者刘羽佳、王希）中国中铁创新应用绿色理念制造的盾构机“中铁1237号”于9日正式下线。该设备将出口用于意大利西西里岛高速铁路隧道建设，以中国高端装备服务“一带一路”建设。

　　这是记者9日在河南郑州举行的2023年中国智造品牌论坛上获得的消息。据介绍，“中铁1237号”为土压敞开式双模盾构机，长135米，总重1900多吨。该设备在智能控制方面，可实现与掘进地层的自适应调节匹配，自主达到掘进效率和能源消耗的最佳匹配，达到绿色节能目的；在低碳环保方面，采用节能智造工艺和先进除尘技术，减少粉尘噪声排放。

　　据介绍，“中铁1237号”还搭载了连续掘进技术、快速换模技术等，有效提升掘进效率和节能减排效率。

　　当日，与“中铁1237号”同期下线的还有大倾角下坡掘进矿用TBM（硬岩掘进机）“中铁1285号”。据介绍，该设备将用于淮北矿业集团临涣煤矿建设。针对该项目巷道存在的施工重难点，“中铁1285号”研发团队对刀盘开挖系统、水平支撑推进系统等进行了针对性设计，使设备具备安全、环保、高效、智能等特点，将极大提升施工效率及安全水平，改善工人作业环境。

　　据悉，截至目前，中国中铁盾构机和TBM订单总数超过1500台，隧道掘进总里程超过4000公里，产品远销德国、法国、意大利、丹麦、波兰、澳大利亚、新加坡等30多个国家和地区。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月10日 03 版）
(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部