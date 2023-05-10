据新华社郑州5月9日电 （记者刘羽佳、王希）中国中铁创新应用绿色理念制造的盾构机“中铁1237号”于9日正式下线。该设备将出口用于意大利西西里岛高速铁路隧道建设，以中国高端装备服务“一带一路”建设。

这是记者9日在河南郑州举行的2023年中国智造品牌论坛上获得的消息。据介绍，“中铁1237号”为土压敞开式双模盾构机，长135米，总重1900多吨。该设备在智能控制方面，可实现与掘进地层的自适应调节匹配，自主达到掘进效率和能源消耗的最佳匹配，达到绿色节能目的；在低碳环保方面，采用节能智造工艺和先进除尘技术，减少粉尘噪声排放。

据介绍，“中铁1237号”还搭载了连续掘进技术、快速换模技术等，有效提升掘进效率和节能减排效率。

当日，与“中铁1237号”同期下线的还有大倾角下坡掘进矿用TBM（硬岩掘进机）“中铁1285号”。据介绍，该设备将用于淮北矿业集团临涣煤矿建设。针对该项目巷道存在的施工重难点，“中铁1285号”研发团队对刀盘开挖系统、水平支撑推进系统等进行了针对性设计，使设备具备安全、环保、高效、智能等特点，将极大提升施工效率及安全水平，改善工人作业环境。

据悉，截至目前，中国中铁盾构机和TBM订单总数超过1500台，隧道掘进总里程超过4000公里，产品远销德国、法国、意大利、丹麦、波兰、澳大利亚、新加坡等30多个国家和地区。

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 03 版）

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