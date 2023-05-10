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“这是我们双赢的合作”

本报记者  沈小晓
2023年05月10日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　上午8时左右，苏莱曼来到公司，安排好当天工作计划后，便与几位分管部门负责人召开晨会。布置完工作，他马不停蹄前往生产计划、成品仓库办公室，了解排产计划和出货情况。

　　苏莱曼是中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）副总经理。去年年底，巨石埃及年产12万吨玻璃纤维生产线投入使用，使得巨石埃及玻璃纤维基地年总产能达到34万吨，目前是非洲大陆最大的玻璃纤维生产基地。由此，苏莱曼的工作更加忙碌，也有了更大成就感。“随着生产智能化水平提高，公司的生产能力和国际竞争力逐渐增强。巨石埃及为埃中两国共建‘一带一路’增添新动力。”苏莱曼说。

　　据悉，新上马的生产线历时14个月建设，采用最先进的池窑纯氧燃烧技术、大漏板多分拉技术、自动物流输送技术，是一条由中国巨石自主设计、拥有自主知识产权、高度自动化和智能化的生产线，每年可为埃及新增创汇1亿美元。

　　巨石埃及成立于2012年1月，位于埃及苏伊士运河经济区中埃·泰达苏伊士经贸合作区内，如今已成为苏伊士运河经济区的龙头企业，是中国迄今在埃及制造业领域投资最大的项目。作为中埃共建“一带一路”重要成果，巨石埃及积极支持当地经济发展，直接提供工作岗位超过2000个，有效带动埃及矿产、包装材料等上下游产业链蓬勃发展，累计为当地创造超4000万美元的税收收入和超10亿美元的外汇收入。

　　“从2016年开始，我们与巨石埃及开展合作，为其提供硅砂、高岭土、石灰石、石膏等材料。”埃及开罗矿产企业西奈国际负责人萨克尔介绍，巨石埃及专门派技术人员在生产设备、开采工艺等方面进行指导，协助改进技术、建立质量管理体系等。“通过合作，我们的产品质量和生产效率得到显著提升，产能提高了近一倍，生产规模日益扩大。与中国企业的合作让我们受益匪浅，实现了双赢。”

　　“我们生产的玻璃纤维产品95%以上通过苏伊士运河销往欧洲、美洲等地。”巨石埃及计调物流部副经理迪娜介绍，巨石在国际玻璃纤维市场上占有率超过20%，全球每3片风电叶片中就有1片使用了巨石的玻璃纤维。迪娜表示，期待巨石埃及的产品走向更广阔的市场。

　　“这是我们双赢的合作。”埃及苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁高度评价巨石埃及为推动当地经济社会发展作出积极贡献。他表示，巨石埃及不断扩大在埃投资，创造大量就业机会，助推埃及制造业转型升级，其产品不仅满足埃及国内需求，还远销欧美市场，为埃及创造了宝贵的外汇收入。期待更多中国企业来埃及投资、建设。

　　（本报开罗电）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月10日 03 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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