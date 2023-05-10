阿里舍尔·萨比罗夫

中亚国家同中国的关系达到历史最高水平，且彼此均有意愿继续深化合作，这为双方进一步完善中亚—中国机制奠定了基础

中国—中亚峰会即将在中国陕西省西安市举行，这将成为中亚国家同中国睦邻友好关系史上的重要里程碑，必将有力推动双方关系高水平发展，为携手构建更加紧密的中亚—中国命运共同体注入强大动力。

中亚国家和中国山水相连，双方在2000多年前就通过古丝绸之路联系在一起。1992年，中国率先同中亚国家建交，开启了双方交往和合作的大门。31年来，双方走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。在涉及彼此核心利益的问题上，双方坚定相互支持。当前，中亚国家同中国的关系达到历史最高水平，且彼此均有意愿继续深化合作，这为双方进一步完善中亚—中国机制奠定了基础。

中亚是“一带一路”的首倡之地。10年来，中亚国家同中国共建“一带一路”合作成果丰硕，一系列重大合作项目助力中亚五国改善基础设施、推进工业化进程。互联互通是中亚国家同中国合作的优先方向。途经中亚的中欧班列快速发展，大幅缩短了中欧之间的物流时间，提升了中亚国家在国际贸易中的地位。双方宣布全面落实《关于深化中国—中亚互联互通合作的倡议》，共同打造公路、铁路、航空、口岸等为一体的立体化、综合性互联互通网络。中吉乌铁路项目取得积极进展，这条备受期待的铁路将为促进沿线各国人员和贸易往来作出贡献。

在中亚五国同中国建交30周年视频峰会上，各方共同宣布，打造中亚—中国命运共同体。这为中亚国家同中国进一步加强合作指明了方向。在双边和多边层面，中亚国家同中国将在高质量发展、安全、人文交流以及合作机制建设等各领域深化沟通，不断打造合作新亮点。当前，各类全球性挑战层出不穷，中国正为促进世界和平发展发挥更加重要的作用。中亚国家欢迎并支持中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。

去年9月，习近平主席对乌兹别克斯坦的国事访问取得丰硕成果，开启了乌中关系发展的新篇章。当前，乌兹别克斯坦正在全力推进自身改革发展，中国在减贫、数字经济等诸多领域积累的丰富经验将为乌兹别克斯坦提供重要借鉴。以即将举行的中国—中亚峰会为契机，乌兹别克斯坦期待同中国在双边及多边领域进一步拓展合作，为两国各自发展增添动力，为地区和平发展作出新的更大贡献。

（作者为中亚国际研究所（塔什干）历史文化遗产与人文研究系主任）

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)