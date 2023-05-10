本报记者 龚 鸣 周翰博

中国同中亚五国建交31年来，相继建立战略伙伴关系，走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，树立了新型国际关系典范。在元首外交的战略引领下，中国同中亚五国深化务实合作，在农业、贸易、投资、基建等领域的双多边合作取得丰硕成果。中国将与中亚五国携手同行、共谋发展，为经贸合作创造更多机遇，建设高质量发展的合作带。

经贸合作展现蓬勃活力

哈萨克斯坦的果泥果汁、乌兹别克斯坦的充气天然矿泉水、塔吉克斯坦的传统苏扎尼刺绣女包……5月1日至12日，在青岛·上合之珠国际博览中心举办的“聚合中亚云品”活动上，来自中亚国家的特色商品琳琅满目，线上展销广受关注，中国与中亚国家经贸合作展现蓬勃活力。

加强电子商务合作，建立“中国—中亚电子商务合作对话机制”，发展“丝路电商”，是《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明》中强调的合作重点。为落实好六国元首达成的重要共识，六国经贸部长一致同意举办“聚合中亚云品”电商活动，向中国消费者推介更多中亚名优特产品。

“中国愿向中亚国家开放超大规模市场，将进口更多中亚国家优质商品和农产品，继续办好中国—中亚经贸合作论坛，力争到2030年将中国同中亚国家贸易额提升至700亿美元。中方倡议建立中国—中亚五国电子商务合作对话机制，并适时举办中国—中亚国家产业与投资合作论坛。”各方秉持开放、互利、尊重六国利益的原则，全方位推进务实合作，推进区域经济合作走深走实：

——2022年，中国与中亚五国贸易额创历史新高。今年前两个月，中国与中亚五国贸易额同比增长22%，保持强劲发展势头；

——今年2月，首届“中国+中亚五国”产业与投资合作论坛发布《“中国+中亚五国”产业与投资合作青岛倡议》，进一步规划中国与中亚五国投资合作愿景；

——截至2022年底，中国对中亚五国直接投资存量近150亿美元，共同实施了一批油气采矿、加工制造、互联互通、数字科技等领域合作项目，给各国人民带来了实实在在的利益。

吉尔吉斯斯坦学者舍拉迪尔·巴克特古洛夫表示，中国坚持按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴的方针深化同周边国家关系。吉尔吉斯斯坦同中国的合作有力带动了当地就业，促进了地区经济发展。

中国提出全球发展倡议，号召合力应对风险挑战，推进联合国2030年可持续发展议程。土库曼斯坦外交部国际关系学院教师阿克穆哈梅特·朱马古利耶夫表示，土中正进一步加强发展战略对接，落实具体合作项目，发挥双方经贸合作潜力。

共建“一带一路”惠及各方

4月26日，西安国际港务区。中国与中亚五国外长共同推动开启杆，启动中欧班列“一带一路”十周年“长安号”西安—中亚专列发车。10年来，“长安号”累计开行超过1.6万列。其中，中亚五国开行量达4250列。过去一年，“中欧班列—上海号”开辟中亚线路，中欧班列“柯桥号”首发并持续发往中亚国家，“廊坊—塔什干”中欧（中亚）班列正式开通……途经中亚的中欧货运班列快速发展，见证了共建“一带一路”在中亚地区开花结果。

中亚是共建“一带一路”倡议的首倡地，也是共建“一带一路”合作取得成果的典范区。各方积极推进共建“一带一路”倡议同本国发展战略对接，开展高效合作，成功建成中哈原油管道、中国—中亚天然气管道、中吉乌公路、中乌鹏盛工业园、中塔乌公路等一大批互利共赢的合作项目，广泛惠及地区各国人民。

去年9月，中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦有关部门签署《关于中吉乌铁路建设项目（吉境内段）合作的谅解备忘录》，亚欧大陆运输大通道建设取得重要进展。今年4月，中国—中亚外长第四次会晤新闻公报强调，互联互通是中国同中亚国家合作的优先方向，将全面落实《关于深化中国—中亚互联互通合作的倡议》，打造公路、铁路、航空、口岸等为一体的立体化、综合性互联互通网络，为人员往来和货物流通提供更多便利条件。

在土库曼斯坦，中国石油阿姆河天然气公司建成巴格德雷第一天然气处理厂、复兴气田一期工程、巴格德雷第二天然气处理厂。土库曼斯坦人民委员会主席库·别尔德穆哈梅多夫表示，土方愿就建设自土库曼斯坦至中国的第四条天然气管道的可行性展开实质性讨论。

推进中国—中亚交通走廊建设，加快中国—中亚天然气管道D线建设，加强人工智能、大数据、云计算等高技术领域合作……中国与中亚五国共建“一带一路”合作持续深化，不断拓展。乌兹别克斯坦驻华大使阿尔济耶夫表示，乌方重视加强同中方在各领域发展合作，不断加强与共建“一带一路”倡议对接，推动各领域发展。

农业领域合作硕果累累

中塔合作建设的中泰塔吉克斯坦农业纺织产业园，采用先进的数字智能化农业机械和纺织设备，使当地纱织品跻身全球高端市场；中哈产能合作重点项目“金骆驼集团图尔克斯坦州奶粉厂”建成投产，生产的奶粉热销中国市场；在乌兹别克斯坦锡尔河州，中国—上合组织农业基地中乌现代农业科技示范园建成投用，已引进油酸花生、油葵、大豆、玉米等新品种……

从产能合作到科技交流再到人才培养，中国同中亚五国持续深化农业领域合作，构建了内涵丰富、充满活力的农业伙伴关系。

数据显示，中国与中亚五国农产品贸易规模持续扩大，越来越多的中国企业赴中亚五国投资发展，合作项目涵盖小麦面粉及植物油脂加工、棉花种植及纺织品等多个领域，为当地农业产业发展贡献了力量。

中国农业科学院等中方科研院所与中亚国家农业科研机构形成了长期的、稳定的合作关系，在畜牧兽医、棉花栽培与品种审定、旱作农业等方面的合作取得成效。中哈农业科学联合生物实验室、中—哈农业大数据分析中心、中哈农业机械化中心等顺利建立，马铃薯产业示范基地项目等正积极实施。中国与土库曼斯坦也将扩大节水灌溉、棉花加工、农业机械以及农业技术人员培训等方面的合作。

今年4月，中亚五国80多位学员参加了中方主办的中亚国家农业先进适用技术综合培训班，了解中国节水农业技术、设施农业技术、农业生产环境保护等方面的研究与应用情况。吉尔吉斯斯坦驻华使馆外交官别克博耶夫·丹尼亚尔表示，吉尔吉斯斯坦重视发展绿色农业，希望与中国加深农业合作。乌兹别克斯坦副总理库奇卡罗夫表示，中国减贫和农业乡村发展成就经验值得借鉴，乌方愿与中方一道，致力于推进两国减贫合作，实现互利共赢，更多更好惠及两国人民。

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)