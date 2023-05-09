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2023RCEP区域发展媒体智库论坛即将举办

2023年05月09日17:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京5月9日电 （记者苑基荣）《区域全面经济伙伴关系协定》（以下简称RCEP）正式生效实施一年多来，其促进区域贸易投资增长与经济复苏的红利不断释放。当前，在全球政治经济格局深刻复杂变化、RCEP区域经济复苏与增长面临挑战的大背景下，如何推动RCEP的全面实施与不断升级，共建全球最大自由贸易区，以进一步释放RCEP在深化区域经贸合作、促进区域经济复苏与增长的红利，成为各方共同关注的重大课题。

在此背景下，2023年5月21日，中共海南省委宣传部、中国日报社、中国（海南）改革发展研究院将在海南海口共同主办以“共建全球最大自由贸易区”为主题的“2023RCEP区域发展媒体智库论坛”。来自新加坡、菲律宾、马来西亚、印尼、泰国、越南、柬埔寨、缅甸、老挝、日本、韩国、澳大利亚、巴基斯坦、英国、比利时等15个国家及其驻华使领馆与国际组织的代表，我国智库、媒体的专家学者、各省市相关部门、企业等代表将参加论坛，并围绕“RCEP与区域经济一体化发展”“RCEP框架下的中日韩经贸合作”“加快释放RCEP红利 促进区域经济增长”“共建高水平最大自由贸易区”“发挥媒体促进RCEP进程的重要作用”等议题展开交流研讨。

第十三届全国政协经济委员会副主任、辽宁省政协原主席夏德仁，中国日报社社长兼总编辑曲莹璞，中国国际经济交流中心副理事长王一鸣，商务部原副部长、世界贸易组织前副总干事易小准，财政部原副部长朱光耀，中国（海南）改革发展研究院院长迟福林，中国社科院学部委员、山东大学讲席教授张蕴岭，马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰，新加坡国立大学东亚研究所所长郝福满，新纪元大学国际关系学院中国研究中心顾问委员会主席班乐义，英国伦敦市经济与商业政策署前署长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员罗思义，中国海洋发展基金会副理事长兼秘书长潘新春等国内外专家将与会研讨交流。

本次论坛的支持机构包括中国特色自由贸易港研究院、海南改革发展研究基金会等。2021年以来，RCEP区域发展媒体智库论坛已举办两届，都产生了积极而广泛的影响。

(责编：苏缨翔、常红)

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