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斯洛伐克国民议会副议长：期待斯中两国进一步加强多领域交流合作

2023年05月05日16:55 | 来源：新华网
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新华网布拉迪斯拉发5月5日电 斯洛伐克国民议会副议长普乔林斯基近日在中国驻斯大使馆举办的“上海·东方明珠”推介会上表示，期待斯中两国进一步加强多领域的交流合作。

普乔林斯基表示，日前他陪同斯议长科拉尔访华并到访上海，斯中双方进行了富有建设性的对话。斯高度重视发展对华友好关系，希望在后疫情时代进一步加强两国立法、经济、文教、交通等领域交流合作，推动双边关系向前发展。

本次推介会是为了庆祝上海市同布拉迪斯拉发州建立友城关系20周年。

普乔林斯基以及斯外交部国务秘书布洛茨科娃、布州州长德罗巴、前外长德麦什及各界友人、各国驻斯使节等百余人出席。

德罗巴表示，上海发展成绩值得钦佩，也让其深受启发，为有这样的合作伙伴感到荣幸,这也证明两地结好是正确选择。未来，两地关系应在人与人、村与村、镇与镇、地区与地区层面上进一步深化，开展更多互利项目。

中国驻斯大使孙立杰在致辞中回顾了上海市和布州两地友好交往历程。他表示，中方愿以两地结好20周年为契机，拓展中斯经贸往来和人文交流，更好造福两国人民。欢迎更多朋友到访上海，亲身体验这一国际大都市的开放、创新和包容。

上海市副市长华源在视频致辞中表示，两地结好以来，双方不断探索交流，尤其注重在青少年交流、人文等领域开展实质性合作项目。上海市将继续努力，向国际社会呈现中国式现代化的上海样本，推动两地友谊在互相了解中不断延续、升华。

专程来斯的上海艺术品博物馆理事长胡木清介绍，今年10月该馆将在斯国家历史博物馆举办“中国传统艺术国际巡展·布拉迪斯拉发站”，纪念两地结好20周年，让更多斯民众领略“东方明珠”风采。

(责编：苏缨翔、崔越)

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