4月28日，中联部《当代世界》杂志社在广西南宁牵头举办“当代世界·美美与共论坛”后，组织与会党员干部与广西大学国际学院党委、广西大学国际合作处党支部的党员干部在广西民族博物馆联合开展了“美美与共 同行致远”主题党日活动，旨在深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深学细悟习近平总书记提出的全球文明倡议的时代价值和世界意义，深化我与周边国家文明交流互鉴，坚持学思用贯通、知信行统一，推进党建业务相结合，做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。中联部部长助理朱锐出席并讲话。活动还特别邀请了广西大学越南籍、老挝籍留学生代表参加。本次活动分为五个环节。

第一环节：深化交流合作共识。参加活动的全体党员与越、老留学生代表共同观看了2021年4月底习近平总书记视察广西、参观广西民族博物馆的视频短片以及2022年越共中央总书记阮富仲和老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦分别访华的视频资料。中、越、老三国青年围绕学习贯彻习近平总书记关于构建周边命运共同体相关重要论述，分享学习感悟、交流认识体会。大家一致表示，中、越、老三国同属社会主义国家，应进一步加强互学互鉴和务实合作，为推动和平发展、合作共赢凝聚共识、砥砺共进。

第二环节：感悟全球文明倡议。三国青年代表声情并茂诵读全球文明倡议中的金句，深刻领悟全球文明倡议的丰富内涵和时代意义。大家普遍表示，全球文明倡议是继全球发展倡议、全球安全倡议后，新时代中国为国际社会提供的又一重要公共产品。倡议着眼于推动文明交流互鉴、促进世界文明进步，为推动人类现代化进程、推动构建人类命运共同体注入强大正能量，青年要肩负起时代重任，为践行全球文明倡议贡献更多青春力量。

第三环节：联袂书法抒表意愿。三国青年代表现场挥毫泼墨，联袂书写“美美与共 同行致远”八个大字。在场的一些老党员也参与了书写活动。大家表示，通过即兴书法，营造良好的互动氛围，表达了各国青年携手践行全球文明倡议的决心与意愿。三国青年表示，在现场书法活动中更好地加深了对全球文明倡议的认识，“美美与共”体现了全球文明倡议所蕴含的包容共存的精神，“同行致远”彰显了不同国家不同文明携手合作、交流互鉴，共同推动人类文明进步的美好愿景，要努力做好全球文明倡议的传播者、弘扬者、践行者。

第四环节：齐声合唱共享美乐。三国青年代表现场听取广西民族博物馆工作人员对壮族三月三歌圩节文化的详细介绍，领略广西民族文化的独特魅力，感悟中华民族大家庭的团结友爱。青年们身着民族服装，共同唱响中国经典民歌《茉莉花》，表达对美好生活的共同向往和追求。三国青年们纷纷表示，参加合唱等活动本身就是在弘扬全球文明倡议，不仅体悟了中国民歌的美妙意蕴，也领会了“人类命运共同体”的深厚内涵。

第五环节：参观展览热议文明。党员们和中外青年在讲解人员的引导下，一同参观了广西民族博物馆相关展厅。“穿越时空的鼓声——铜鼓文化”“五彩八桂——广西民族文化陈列”“壮族文化展”“多彩中华——中华民族文化展”“缤纷世界——世界民族文化展览”“昨日重现——百年老物件展”等主题展厅，令大家流连欣赏、交流热议。党员和留学生代表表示，通过观看展览更加感受到中华文明的博大精深和中国各民族的和谐共进，也深刻认识到践行全球文明倡议、加强人类文明交流互鉴的重大意义。

中联部部长助理朱锐和广西大学党委常委、副校长范祚军分别对党日活动作了点评。党员们一致表示，无论是作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的一次生动实践，还是作为部、地党员联学共建的一次思想交流，本次党日活动主题鲜明、形式鲜活，立意高远、成效明显，今后将本着知行合一、以知促行的精神，与更多的外国朋友一道践行全球文明倡议，携手推动各国人文交流、文化交融和民心相通。

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