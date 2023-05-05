人民网讯 5月4日，中国建筑第三工程局有限公司（中建三局）走进菲律宾新布莱顿学校，举办文化开放日阅读分享会。中建三局青年员工，菲律宾新布莱顿学校高二、高三学生，校方代表等60余人参加活动，交流阅读体验。

活动参加者合影。中建三局供图

活动中，中建三局菲律宾KCC项目青年员工刘佳良介绍了中建三局海外发展情况及在当地开展的社会责任活动，并向学生们分享中国文学名著《西游记》。学生们踊跃交流分享自己最爱的一本书，现场气氛热烈。

阅读分享会现场。中建三局供图

活动结束后，中建三局菲律宾KCC项目向菲律宾新布莱顿学校捐赠50余本中外书籍和电子阅读器等阅读设备。

中建三局向菲律宾新布莱顿学校捐赠图书和阅读设备。中建三局供图

参加活动的菲律宾学生金伯利表示：“《西游记》这本书很有趣，学习中文很难，但是很有意思。很高兴能通过这次活动认识中国建筑，我也很想成为一名工程师，如果有机会的话，我想去北京感受中国的文化，看看中国的高楼大厦。”

菲律宾新布莱顿学校校长乔西尔·奥古斯丁表示，本次阅读分享活动令该校师生更加了解中华文化，有助于促进菲中人文交流，期待未来有更多的文化交流活动在该校举办。

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