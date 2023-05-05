曹翔宇

前不久，旅韩大熊猫“爱宝”和“乐宝”的孩子“福宝”刚刚满1000天，所在的动物园专门为“福宝”办了一场“千日宴”，吸引了众多游客前往参观。在网络上，“福宝”与饲养员姜爷爷、宋爷爷的故事也被广大网友津津乐道……

福宝千日宴。图片来自爱宝乐园官网

被宠成 “财阀小公主”

“福宝”于2020年7月20日出生于韩国，是首只在韩自然繁育诞生的大熊猫，它的爸爸“乐宝”、妈妈“爱宝”于2016年4月21日正式在韩国亮相，目前一家三口一同生活在位于韩国京畿道龙仁市爱宝乐园内的“熊猫世界”。自出生以来，“福宝”便被饲养员姜爷爷、宋爷爷宠成了公主。宋爷爷给“福宝”亲手做了竹子眼镜、竹子吉他等许多玩具，让它成为拥有最多玩具的大熊猫。

饲养员宋永宽给“福宝”戴竹子眼镜。图片来自爱宝乐园官网

不仅如此，考虑到根据合约，“福宝”将于2024年回国，饲养员姜爷爷担心她回到中国之后听不懂汉语、交不到朋友，每天和“福宝”用汉语沟通。“福宝”深受韩国以及世界各地网友的喜爱，动物园为记录“福宝”成长而拍摄的视频到目前为止在优兔平台累计播放量超1亿次。因为“福宝”自出生以来被饲养员爷爷无微不至地照顾，所以网友们亲切地称“福宝”为韩国的“财阀小公主”。

带着“科研任务”旅居他乡

韩国租借的大熊猫承担着多项科研任务，这些任务主要涉及熊猫的生理学、行为学和遗传学等方面。其中，最主要的任务是繁殖研究。韩国租借的大熊猫都是在中国大熊猫保护研究中心出生并接受了高水平的繁殖训练。“爱宝”和“乐宝”属于比较罕见的自然繁殖，在韩国动物园繁殖的过程中，研究人员会对整个过程进行记录和研究，以便更好地了解熊猫的生殖生理学和行为学。与此同时，研究人员还会对租借的大熊猫进行遗传学研究，包括DNA分析和遗传多样性研究等，以帮助更好地了解熊猫的基因组和遗传特征。

旅韩大熊猫“爱宝”。图片来自爱宝乐园官网

此外，韩国的动物园为大熊猫们提供了高质量的竹子、蔬菜和水果等食物，研究人员通过对其中营养成分的分析，了解大熊猫的营养需求和食性特点，为大熊猫营养学提供了重要数据。这些研究成果在保护大熊猫、了解大熊猫的生态学、行为学、营养学和繁殖生物学等方面都具有重要的参考价值。

打开了另一扇外交大门

旅韩大熊猫“乐宝”。图片来自爱宝乐园官网

大熊猫是一种珍贵又人见人爱的动物，在外交和人文交流中都扮演了重要的角色。通过租借熊猫给其他国家，可以向世界展示中国独特的文化以及在保护野生动物方面作出的努力，有助于推动国家形象的提升。

如今，“福宝”一家已经成为“最萌外交官”，在加深中韩两国文化交流与相互理解、促进双边关系发展中发挥着重要作用。即使在中韩关系遇冷的阶段，提到大熊猫的话题人们仍可以和睦地交流、沟通，成为照亮 “寒冷冬日”的一束暖阳。

(责编：贾文婷、常红)