川村元气在北京出席影片展映后的观众见面会。北京电影节供图

人民网北京5月5日电 （张丽娅、胜又阿雅子）“我很崇拜刘慈欣先生，希望有朝一日可以与他合作。”日本制片人、编剧、作家川村元气在接受人民网采访时如是说。

“刘慈欣先生既创作小说，也参与电影制作，我自己也从事这些方面的工作，因此很有共鸣。”在2018年出版的对谈集《乐业》中，川村采访了12位日本文艺届巨匠，而他最想采访的中国人是刘慈欣，“我想问问他，到底在什么启发之下创作出如此旷世之作，经历了什么、读了什么样的书才能催发出这样的想象力。”

川村元气的对谈集中文版《乐业》。人民网记者 张丽娅摄

川村元气曾担任《你的名字》《铃芽之旅》等热门影片的制片人，还曾负责《哆啦A梦：大雄的金银岛》的脚本创作，出版了《假如猫从世界上消失了》《亿男》等畅销书。在第十三届北京国际电影节上，川村携其执导的首部长篇电影、由他的同名小说改编的作品《我和妈妈的最后一年》亮相展映单元。该片还曾在第70届圣塞巴斯蒂安电影节上获得最佳导演奖。

如何在每次“转身”之后都能获得亮眼的成绩，川村分析他的“秘笈”主要有两个方面。一是“讲故事”，“无论是制片人、导演、作家，最重要都是会讲故事。我认为所有的艺术、所有的娱乐都是以故事为核心。”川村还将自己创建的公司命名为STORY。另一个方面是“画面与音乐的关系”。川村说，他的“武器”是“通过音乐将故事和人物的感受表达出来”，“无论是哪种创作类型，即使在写小说的时候，声音要素在我心中都是非常重要的。我认为这是一种能被全人类所接受的、通用的技术”。

北京电影节展映后，川村元气为粉丝签名。北京电影节供图

近年来，日本电影在中国屡刷票房新高。3月24日上映的《铃芽之旅》在中国内地累计票房已达8亿元人民币，超过了其在日本本土的票房收入；《灌篮高手》目前票房已达6亿，势头强劲；《小偷家族》《垫底辣妹》等电影在中国也广为人知。川村表示，这说明中国有大量观众具备跨文化解读的能力，“目前娱乐类、动画电影是主流，《我和妈妈的最后一年》等写实电影在中国上映，将有助于促进中日创作的多样性。”

川村关注到，《罗小黑战记》《雄狮少年》等中国动画电影近年来不断进军日本市场。对此，川村表示：“非常欢迎，不仅是中国，也包括韩国，以及整个亚洲、欧洲和美国等，各个国家制作各种各样的作品，这种多样性对于电影届是非常重要的，也非常令人期待。”《唐人街探案3》在日本拍摄时，川村曾参与制作，他说，“希望今后中日电影能有更多这样的合作与交流”。

(责编：贾文婷、常红)