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新加坡“全国华文大比拼”活动圆满落幕

2023年05月05日10:21 | 来源：新华网
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新华网新加坡5月5日电 由中国工商银行新加坡分行支持的新加坡华文知识竞赛——“华文大比拼”经过一个月的激烈角逐，近日圆满落幕。新加坡丹绒加东小学和德明政府中学的学生从新加坡全国报名参赛的1500名中小学生中脱颖而出，分别成为大赛的小学组和中学组冠军。

新加坡丹绒加东小学获得“华文大比拼”2023小学组冠军。图为新加坡教育部兼人力部政务部长颜晓芳（右）为获奖学生颁奖。（工行供图）

新加坡德明政府中学获得“华文大比拼”2023中学组冠军。图为新加坡教育部兼人力部政务部长颜晓芳（右）为获奖学生颁奖。（工行供图）

今年是“华文大比拼”活动举办的十周年，也是三年疫情后首次恢复线下举办，吸引了150所新加坡本地中小学报名。新加坡教育部兼人力部政务部长颜晓芳、新加坡报业控股华文媒体集团社长李慧玲及中国工商银行新加坡分行行长杨雨等嘉宾到现场为参赛选手加油。

图为“华文大比拼”活动现场，参赛学生和社会各界嘉宾合影。（工行供图）

新加坡“华文大比拼”由新加坡报业控股华文媒体集团与南洋女子中学校联办，中国工商银行新加坡分行联合呈献，并获得新加坡推广华文学习委员会、讲华语运动、全国翻译委员会的支持。大赛旨在为新加坡中小学生提供展示华文语言能力和交流的平台，让本地学生认识和了解中华文化的精髓。

本届大赛的题目涵盖了中华文化等方面的内容，并新增了具有多媒体元素的播客和视频题目。

杨雨表示，今年是中国工商银行新加坡分行扎根狮城30周年，在提供卓越金融服务的同时，分行也全情支持新加坡的双语文化教育。

图为新加坡报业控股华文媒体集团社长李慧玲（右）为中国工商银行新加坡分行行长杨雨（左）颁奖，感谢工行对“华文大比拼”的支持。（工行供图）

(责编：苏缨翔、崔越)

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