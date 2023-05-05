人民网北京5月5日电 （张丽娅、胜又阿雅子）日前，日本制片人、编剧、作家川村元气携其首部执导的长篇电影《我和妈妈的最后一年》亮相第十三届北京电影节展映单元。川村元气曾担任《你的名字》《铃芽之旅》等热门影片的制片人，还曾负责《哆啦A梦：大雄的金银岛》的脚本创作，出版《假如猫从世界上消失了》《亿男》等畅销书，影片《我和妈妈的最后一年》则改编自他的同名小说。北京电影节期间，川村元气接受人民网采访，分享了他的创作感受。

川村元气在北京出席影片展映后的观众见面会。北京电影节供图

一部自写、自编、自导、描写自己家人的作品

《我和妈妈的最后一年》讲述的是患有阿尔兹海默症的母亲百合子和儿子泉之间矛盾重重而又感人至深的亲情故事。面对逐渐失去记忆、曾将自己“抛弃”的母亲，泉在困惑、焦虑中寻求和解，重新找回与母亲的回忆。

谈起小说的创作初衷，川村介绍说，他的奶奶在八年前患上阿尔兹海默症，在奶奶还记得自己的最后一年，有一件小事对他触动很大。

“有一天，聊起童年时光我对奶奶说：‘我第一次去钓鱼就在海上钓到一条大鱼’。奶奶却回答：‘那不是大海，是湖’。我心想奶奶果然还是忘了，然而回到家看照片才发现，奶奶说的是对的，是我忘记了。” 川村说，他这才意识到原来不只是阿尔兹海默症患者，普通人也会忘记很多事情，记忆会发生偏差。这成为他的创作契机，并将这一情节融入到了作品中。

电影《我和妈妈的最后一年》由菅田将晖、原田美枝子、长泽雅美主演。谈起拍摄缘由，川村说：“菅田将晖读完原作小说后大哭一场，给我打电话说想要饰演葛西泉，而我当时也想尝试拍摄长篇电影。由菅田将晖主演，将这部描写自己家人的作品亲自导演拍摄出来，是一个美好的邂逅。”

《我和妈妈的最后一年》映后交流会现场。人民网记者 张丽娅摄

一部有关记忆的作品

在和奶奶相处的过程中，川村发现有时自己也会“羡慕”能够遗忘一些事情。

“比如当我们换手机时，一些不会再看的照片、不会再用的联系方式都会备份到云上，生怕忘记什么，但往往我们会分不清对于自己到底什么是重要的。奶奶忘记了很多事情，最后留在脑海中的可能只有100件，而这对于她来说正是最重要的100件。”

该作品的日文原名为《百花》，正是此寓意。“记忆如花，会凋零所以才会觉得更美。我不喜欢假花，可能就因为它不会凋零吧。AI不会遗忘，但人会遗忘，遗忘本身使我们成为人。”

在创作前期，川村采访了100多位阿尔兹海默症患者，以及50多位相关医疗人员。“为什么独自一人走开了，为什么不断地买同样的东西，阿尔兹海默症患者到底看到的是什么样的风景。”川村说，在写小说、拍电影的过程中他始终抱着这些疑问。因此在电影中的很多场景，母亲百合子的行为乍一看不可思议，之后会明白“原来是因为这样”。

电影《我和妈妈的最后一年》海报

(责编：贾文婷、常红)