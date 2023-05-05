人民网布鲁塞尔5月4日电 （记者牛瑞飞）5月4日，由文化和旅游部、中国驻比利时使馆、中国驻欧盟使团共同举办的“茶和天下”·雅集活动在布鲁塞尔中国文化中心开幕。中国驻欧盟使团团长傅聪、中国驻比利时大使曹忠明，以及欧盟官员、多国驻比利时和驻欧盟大使等近100名中外嘉宾出席开幕式。

傅聪在致辞中表示，茶起源于中国，也盛行于世界。中欧虽相隔万里，但海洋和高山没有阻隔我们交往的脚步。过去，茶通过丝绸之路运销欧洲，揭开了中欧沟通的历史辉煌；今天，茶叶的贸易和生产在中欧共同关心的生态、社会和治理等三个层面为中欧关系的未来发展创造新的空间，也必将为世界带来巨大福祉。作为全球两大力量、两大市场、两大文明，一个互利共赢、和谐交流的中欧关系是正道。相信在双方领导人重要共识的指引下，中欧需要秉持相互尊重、合作共赢、共同发展的精神，相向而行，携手共进，为当下不平静、不确定的世界增添更多确定性。欧盟之大，应承茶叶之轻。

曹忠明在致辞中表示，中国的茶已有4700多年历史。它不仅蕴含着“人与自然和谐共生”的中华文化精神内涵，更是中国连通世界的重要纽带。2019年11月，第74届联合国大会宣布将每年5月21日设为“国际茶日”，这是对茶的经济、社会和文化价值的赞美；2022年11月，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，中国茶文化对世界文化多样性的贡献得到肯定。本次展览以茶为媒，表达着祈福天下和合的美好祝愿。

本次比利时站的“茶和天下”·雅集展览活动是为了庆祝“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录一周年并在5月21日“国际茶日”即将来临之际而特别举办的全球性活动的一部分。活动融合了品茗、观展、赏花、闻香、听琴等形式的“文雅之集会”，借助主题展、图片展、视频资料、实物茶具展览和艺术表演、互动等活动形式，旨在以茶为媒，以茶论道，发出推动文明交流对话、增强包容互鉴的一次真诚呼吁，讲述好一个中国故事。

“茶和天下”主题展览分为“中国茶源远流长”“中国茶生生不息”“茶文化融贯中西”三个单元，通过系统介绍茶的历史、茶与生活、茶与世界，传递了中国茶文化背后的中国人文精神和生活哲学，展现了茶慕风远飏、跨越国界、推动中国与世界文明的交往共荣的重要作用。来自四川的“熊猫家园·川茶雅韵”图片展也同期举行，通过近50幅照片展现四川自然景色、风土人情以及茶相关风俗文化。展览现场人头攒动，不少人在同时展出的摹古龙泉青瓷和中国现代茶具展品前驻足细细观赏，对茶、茶具及茶文化折射出中国人兼容并包的心态、温润如玉的品格和丰沛达观的精神世界而赞叹不已。

在开幕表演中，来自四川的茶艺师展示了蒙顶山茶艺“双璧”——“龙行十八式”和“天风十二品”茶艺，前者翻转腾挪、龙行云动，后者气定神闲、优雅惬意。一招一式，提壶把盏，令人目不暇接，心动神驰。来自北京的琴书茶花香“五道”再现了中国传统文人的生活方式，观众在听琴、品茗、闻香、赏花和执笔书画中，体验中国审美情趣和向往追求。北京和四川的文旅代表团还向比利时和欧洲旅游业界人士介绍了两地旅游特色及艺术文化资源，以期促进和恢复双方文化和旅游交流与合作。

本次展览将在5月5日至6月9日期间在布鲁塞尔中国文化中心向公众开放。

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