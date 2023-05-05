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通讯：让青春在“一带一路”闪亮——记马东铁青年突击队

2023年05月05日08:43 | 来源：新华网
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新华社马来西亚哥打巴鲁5月4日电 通讯：让青春在“一带一路”闪亮——记马东铁青年突击队

新华社记者朱炜 毛鹏飞 梁慧文

五月初的马来西亚烈日炎炎，中马共建“一带一路”的标志性项目——马来西亚东海岸铁路（马东铁）建设如火如荼。十支由中马两国员工组成的青年突击队活跃在全长600多公里的马东铁沿线建设现场，用汗水和担当抒写属于这个时代的青春篇章。

4月26日，在马来西亚吉兰丹州的马东铁项目一分部制梁场，技术主管邓友志（右）和马来西亚本地青年员工邓德纬讨论生产情况。五月初的马来西亚烈日炎炎，中马共建“一带一路”的标志性项目——马来西亚东海岸铁路（马东铁）建设如火如荼。十支由中马两国员工组成的青年突击队活跃在全长600多公里的马东铁沿线建设现场，用汗水和担当抒写属于这个时代的青春篇章。新华社记者 朱炜 摄

马东铁项目一分部位于吉兰丹州，2017年7月成立了项目第一支青年突击队。33岁的队长张坦是一分部工程管理部副经理，来马来西亚之前曾在非洲参与“一带一路”项目建设。

4月26日，在马来西亚吉兰丹州的马东铁项目一分部制梁场，一分部工程管理部副经理张坦（右）、技术主管邓友志（中）和马来西亚本地青年员工邓德纬讨论生产情况。新华社记者 朱炜 摄

记者见到张坦时，他正跟技术主管邓友志在制梁场查看进度——钢筋加工区、制梁区的生产紧锣密鼓，百余片预制混凝土简支T梁有序存放、等待架设到桥墩上。

张坦说，制梁场在铁路建设中虽然属于辅助型工程，但有着举足轻重的作用。制梁场能否优质、高效、及时供应建设所需的梁型，决定了铁路工程铺架工作能否按时完成、项目总工期能否顺利实现。

“我们突击队队员所处的工点，均是整个项目进度的关键线路，每名突击队员都发挥着关键作用。 ”张坦说，在设备进场晚的情况下，他们克服困难，边生产边建设，到如今已实现了马力全开。

这是4月26日在马来西亚吉兰丹州拍摄的马东铁项目一分部5号桥建设现场（无人机拍摄）。新华社记者 朱炜 摄

马东铁由中国交通建设集团有限公司（中国交建）承建，被视为连通马来西亚东西海岸的“路上桥梁”，建成后有望带动马来西亚东海岸地区经济发展，并极大改善沿线地区互联互通水平。

4月26日，工人在马来西亚吉兰丹州的马东铁项目一分部制梁场工作。新华社记者 朱炜 摄

中国交建马东铁项目副总经理叶笑阳告诉记者，2023年是马东铁项目土建施工的最高潮，预计全线从业人员将突破2万人。项目有十支青年突击队，共223人，其中35岁及以下185人，分布在各个分部的重要工点。

邓友志来自四川，是制梁场技术主管。整日泡在制梁场的他，一身白色短袖已被汗水和泥灰染了色。尽管来到项目时间还不足半年，但他提议的升级工艺帮助节约了人工，提高了效率。

“因为信任，所以匠心不懈；因为责任，所以精益求精。”邓友志说。

4月26日，在马来西亚吉兰丹州的马东铁项目一分部5号桥建设现场，一分部工程管理部副经理张坦（中右）查看工程进展。新华社记者 朱炜 摄

在一分部制梁场，记者还见到了马来西亚本地青年员工邓德纬。他出生于吉兰丹州，从马来亚大学毕业后加入马东铁项目，如今是一分部工程管理部工程师。

“我还记得打第一支桩的时候，我在现场。两年多感受挺多，除了自我提升，就是看着工程一直在往前走，我们离目标越来越近。”邓德纬自豪地说。

4月26日，工人在马来西亚吉兰丹州的马东铁项目一分部5号桥建设现场工作。新华社记者 朱炜 摄

这是4月26日在马来西亚吉兰丹州拍摄的马东铁项目一分部5号桥建设现场（无人机拍摄）。新华社记者 朱炜 摄

两年多来，在中国师傅们的带领下，邓德纬也更深地融入这份工作。他说，马东铁给当地带来更多就业机会，在项目中，他遇到很多校友。相信项目建成后，会为家乡带来更便利的交通和更多的机会。

叶笑阳说，项目已进入加速建设期，预计2027年底完工。目前全体青年员工士气高涨，斗志昂扬，充分展现了有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的精神面貌，用行动推动项目建设高效高质发展，让青春在“一带一路”闪亮。

4月26日，在马来西亚吉兰丹州的马东铁项目一分部制梁场，一分部工程管理部副经理张坦（中）查看桥梁建设情况。新华社记者 朱炜 摄

4月26日，工人在马来西亚吉兰丹州的马东铁项目一分部制梁场工作。新华社记者 朱炜 摄

4月26日，工人在马来西亚吉兰丹州的马东铁项目一分部5号桥建设现场工作。新华社记者 朱炜 摄

这是4月26日在马来西亚吉兰丹州拍摄的马东铁项目一分部制梁场（无人机拍摄）。新华社记者 朱炜 摄

4月26日，工人在马来西亚吉兰丹州的马东铁项目一分部5号桥建设现场工作。新华社记者 朱炜 摄

4月26日，工人在马来西亚吉兰丹州的马东铁项目一分部制梁场工作。新华社记者 朱炜 摄

这是4月26日在马来西亚吉兰丹州拍摄的马东铁项目一分部制梁场（无人机拍摄）。新华社记者 朱炜 摄

(责编：苏缨翔、崔越)

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