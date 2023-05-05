新华社北京5月4日电 美国银行业危机余波难了，联邦政府正忙于对已关闭银行的善后处理。据美国彭博社和英国《金融时报》3日报道，联邦监管机构找到外号“华尔街清道夫”的贝莱德集团危机管理小组帮忙，希望在出售硅谷银行和签名银行合计上千亿美元证券资产的同时避免金融市场进一步动荡。

这是2020年10月30日拍摄的美国纽约证券交易所旁的华尔街路牌。新华社记者王迎摄

媒体还发现，近期因资不抵债而接连关闭的三家美国银行都聘请了全球四大会计师事务所之一毕马威做审计，却未发现问题，引发广泛质疑。

聘“清道夫”处理资产

据彭博社报道，美国联邦储蓄保险公司已要求贝莱德集团旗下“金融市场咨询”小组评估并出售硅谷银行和签名银行合计上千亿美元证券资产。这批资产在两家银行3月相继关闭后由联邦储蓄保险公司接管并负责清算出售。

其中，硅谷银行资产870亿美元，签名银行资产270亿美元，包括以住宅和商业地产贷款作抵押的证券，以及结构更复杂的担保抵押证券。“金融市场咨询”小组需要仔细分析资产中不易出售的部分，为市场设定合理预期，制定经由电子系统交易的销售流程。

“金融市场咨询”小组常扮演类似“金融危机特警队”的角色，以擅长处理不良资产闻名。2008年金融危机时，该小组参与清理美国贝尔斯登银行和美国国际集团遗留的“烂摊子”，后又协助欧洲中央银行组织银行压力测试。2020年美国联邦储备委员会推行新冠疫情纾困政策时，该小组帮忙稳定企业债券市场。

近期，“金融市场咨询”小组一直在协助被瑞银集团收购的瑞信银行转卖证券资产。就金额来说，帮政府出售硅谷银行和签名银行证券资产是这个小组迄今所接同类业务中最大一单。

据报道，这个小组大约200人，从“创收”角度来看成绩并不突出，但有助于贝莱德集团培养与美国联邦政府的关系。作为世界最大资产管理者之一，贝莱德集团帮美国政府收拾“烂摊子”，可以提高其影响力和知名度，吸引全球市场关注。

按照彭博社的说法，目前为止，“金融市场咨询”小组任务完成得不错，已促成4月18日首轮资产出售。但分析师指出，该小组接下来的任务不轻松，平均每周需推销大约20亿美元资产，且过程可能持续数月。

鉴于业内担忧美国其他区域性银行也可能陷入麻烦，同时预期联邦政府将强化金融监管，“金融市场咨询”小组预期今后还会承接更多类似任务。

牵连同一家审计方

继硅谷银行和签名银行之后，第一共和银行也于5月1日被政府接管，其储户和大部分资产由摩根大通银行接手。据《金融时报》3日报道，毕马威2月底曾对这三家银行资金状况做审计，评估结果均为“健康”。在三家银行相继“爆雷”后，毕马威审计工作的质量和独立性遭遇广泛质疑。

据美国审计分析公司数据，在全球四大会计师事务所中，毕马威的美国银行客户数量最多、所涉资产规模最庞大，作为美国商业银行监管方的美联储也是它的客户。

美国北卡罗来纳农工州立大学会计学助理教授凯西娅·威廉姆斯·史密斯曾从事审计和金融监管工作，她说：“你不能指望审计者预知银行挤兑即将到来……公平的问法是审计者的风险评估情况，以及是否遵循正确审计程序。”

会计学专家指出，对毕马威审计工作的核查可能聚焦其职员是否足够独立于受审计的银行，是否对风险预警给予充分关注，以及在大环境因利率持续上涨而显著变化的当下，是否掌握恰当技能判断银行财务报表的质量。

毕马威与受审计银行的高层人事关系也受到关注。据报道，凯莎·哈钦森2021年就任硅谷银行首席风险官，当时距离她辞任毕马威审计部门首席合伙人不到两个月。按照美国证券交易委员会的规定，她至少应等待12个月再转任新职。

这是2022年6月22日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。新华社记者刘杰摄

根据美联储近日就银行业危机发布的报告，硅谷银行风险管理和内部审计存在严重不足，这两类问题都需要接受外部审计者核查。硅谷银行3月初遭挤兑的一个重要原因是，储户担忧在加息导致债券资产贬值的情况下，该银行不得不亏本抛售标记为“持有至到期”的证券资产。

据报道，银行如果确实具备“意愿和能力”将此类资产“持有至到期”，可以将它们按成本计价，但需要获得审计者同意。这正是外界对毕马威的批评焦点，硅谷银行投资人已就此对毕马威提起集体诉讼。

史密斯说，利率升高后，银行所处环境发生变化，毕马威做审计时是否恰当评估相关风险存疑。这为所有审计者敲响了警钟，需要“确保他们理解客户所处环境正发生变化，预先思考（潜在风险）”。（海洋）

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