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通讯：守护和平——日本数万民众举行守护宪法集会

2023年05月05日08:38 | 来源：新华网
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新华社东京5月4日电 通讯：守护和平——日本数万民众举行守护宪法集会

新华社记者郭丹 李光正 张笑宇

5月3日是日本宪法纪念日。当天，约2.5万名日本民众聚集在东京有明防灾公园的广场上，举行了守护宪法集会，他们打出守护宪法、反对强军扩武、不要反击能力、反对修改宪法等内容的标语和旗帜，呼吁守护宪法、守护和平。

5月3日，民众在日本东京有明防灾公园的广场上举行守护宪法集会。新华社记者 张笑宇 摄

现行《日本国宪法》于1947年5月3日实施。宪法第九条规定，日本永远放弃发动战争、武力威胁或以武力作为解决国际争端的手段；为达成这一目的，日本不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家的交战权。《日本国宪法》也因此被称为和平宪法。

然而，日本政府解禁集体自卫权、通过新版“安保三文件”实施强军扩武战略、强化日本西南岛屿防卫力量部署等重新走上军事大国路线的举动，使越来越多普通日本民众感到不安。

“我们感到，当下的日本，平凡的生活、小小的幸福都无法得到保障。当权者无视宪法第九条，打着‘防卫’名义随意修改宪法解释，在强军扩武的道路上狂奔。我们无论如何也要阻止日本社会陷入‘重回战前’的趋势”。当天，日本室兰工业大学教授清末爱砂围绕今年集会的主题——“不要重回战前 守护和平 守护生命 守护生活”发表了演讲。

5月3日，民众在日本东京有明防灾公园举行守护宪法游行集会。新华社记者 张笑宇 摄

然而，就在3日当天，日本首相岸田文雄却给一场主张修宪的小规模会议发去视频讲话，声称“将自卫队明确写入宪法极其重要”，再次公开表达修宪意愿。

对此，守护宪法集会的组织者高田健给予强烈谴责。高田健在演讲中指出，现在修宪势力在日本参众两院的议席均超过三分之二，他们正谋求将自卫队明确记载到宪法中，将新的“紧急事态条款”写入宪法，迫切将煽动战争危机的“军事大国化”和“打造战争之国”行径正当化。可以说，宪法正在被强行引向变坏的方向。

5月3日，在日本东京有明防灾公园的广场上，在野党社民党党首福岛瑞穗在集会上发表演讲。新华社记者 张笑宇 摄

在野党社民党党首福岛瑞穗在集会上发表演讲，抨击了新版“安保三文件”，指出文件中强调日本将拥有“对敌基地攻击能力”，将行使“集体自卫权”等内容可能使国家重陷战争，并呼吁民众一起制止战争。日本冲绳大学地域研究所特别研究员泉川友树说，日本国会议员不断强化冲绳的军事要塞地位，从根本上违反了宪法规定的“专守防卫”原则，只会使地区局势更加紧张。

68岁的谷正人一早来到集会现场。他向记者表达了对家乡鹿儿岛县奄美大岛的不安：“现在大量导弹被运送到那里，自卫队还在当地设置基地，日美同盟就在民用土地上进行军事演习。看到家乡沦为军事基地，真的很伤心。”

5月3日，民众在日本东京有明防灾公园举行守护宪法游行集会。新华社记者 张笑宇 摄

集会上，两万余名民众认真聆听演讲，不时热烈鼓掌。大学教师儿岛峰在听完演讲后对记者说，宪法不能任由某人的意志而改变。通过这一集会，希望用行动向日本政府表明“民众守护和平宪法的诉求与决心”。

“不要重回战前”“不要修改宪法”“现在更要强调第九条”……手持各种标语的队伍连绵不断地行进着，人群中既有“银发族”，也有年轻人，有推着婴儿车的主妇，也有与同伴牵手而行的盲人，大家都有一个共同心愿，就是守护宪法、守护和平。

5月3日，民众在日本东京有明防灾公园的广场上举行守护宪法集会。新华社记者 张笑宇 摄

(责编：苏缨翔、崔越)

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