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俄方称美国是无人机袭击克里姆林宫事件的幕后黑手

2023年05月05日08:29 | 来源：新华网
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新华社莫斯科5月4日电（记者华迪）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫4日对媒体表示，美国是无人机袭击克里姆林宫事件的幕后黑手，乌克兰则根据美国的指示行事。

佩斯科夫说，袭击克里姆林宫的决定不是乌克兰而是美国做出的，乌克兰甚至连袭击目标和袭击手段都要听命于美国。

佩斯科夫表示，乌克兰和美国极力否认参与袭击事件的做法是“可笑的”。俄情报机构掌握袭击相关情况，但目前仅公开了一小部分信息。俄方正认真调查这一事件。

他还说，俄将按计划于本月9日举行胜利日阅兵。

俄总统新闻局3日发布消息说，乌克兰当天凌晨企图用无人机对克里姆林宫俄总统官邸发动袭击，但被俄方成功拦截，未对克里姆林宫内人员和财产造成损失。俄方保留在合适的时间和地点针对袭击做出回应的权利。

佩斯科夫当天稍晚时说，俄方将本次袭击视为一起有计划的恐怖袭击事件，是一起企图在胜利日前夕暗杀总统普京的行动。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克3日在接受乌克兰国家通讯社专访时说，乌方没有袭击克里姆林宫，乌方袭击目标仅限于乌被占领土上的军事设施。

美国白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔3日在例行记者会上说，关于俄罗斯称乌克兰对克里姆林宫发动无人机袭击、企图刺杀普京，目前尚无法判断这是否为俄方栽赃乌方的行动。

(责编：苏缨翔、崔越)

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