人民网开罗5月4日电 （记者沈小晓）“从项目初期到现在，能够为项目安全管理尽一份力，我感到十分荣幸。”今年27岁的白旭光说。白旭光是埃及新首都CBD项目的一名安全工程师。他表示，在工作中，自己逐渐掌握了各个环节的安全管理的内容，今后将继续为项目履约做好安全保障，直到项目竣工交付。

为庆祝“五四”青年节，5月2日，中建埃及分公司组织召开“共商、共建、共享、共赢”中埃青年主题交流活动，50余名中埃青年代表参加。

活动上，中埃青年员工围绕自己对“一带一路”含义的理解进行专题发言，青年员工纷纷表示很荣幸能够为中埃共建“一带一路”贡献力量，将继续在中建埃及这个广阔平台上发光发热。

近年来，中埃共建“一带一路”涵盖了基础设施、文化交流等多个方面，取得了丰硕的成果，体现了两国人民之间的深厚友谊和真挚感情，为推动中埃全面战略伙伴关系发展作出了积极贡献。

与会青年员工还结合个人职业生涯规划对公司下一步发展畅谈了个人建议，大家积极建言献策，从青年员工培训、培养等方面提出了自己的合理化建议。

26岁的埃及籍员工塔雷克·穆罕默德表示，希望在未来能够进一步加强学习，多参加专项培训，努力提升管理能力，为公司发展和“一带一路”建设发挥更大的力量。

“中埃青年员工在工作中都展示出了青春与活力。”中建埃及分公司副总经理陈伟表示，将加强对青年员工的关心关爱，采取更多针对性措施，强化青年员工的培养，推动中埃青年员工共同成长、共同进步，“进一步发挥青年在民心相通中的独特作用。”

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