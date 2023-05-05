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中方期待欧安组织为维护欧洲和平稳定发挥积极作用

2023年05月05日08:21 | 来源：新华网
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新华社联合国5月4日电 联合国安理会4日听取欧洲安全与合作组织（欧安组织）工作通报。中国常驻联合国副代表耿爽在听取通报后发言说，当前欧洲安全面临的风险挑战上升，中方期待欧安组织为维护欧洲和平稳定发挥积极和建设性作用。

耿爽说，欧安组织在预防和解决冲突方面具有丰富经验，要用好现有机制，加大劝和促谈、斡旋调停力度，平衡照顾各方利益与关切，鼓励成员国摒弃冷战零和思维和集团政治，通过对话协商建立互信、通过和平谈判化解纷争，以合作而非对抗的方式实现安全。

耿爽表示，1975年赫尔辛基会议最后文件确立的安全不可分割原则，应得到坚持并落到实处。欧安组织应推动成员国尊重彼此合理安全关切，探讨构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，实现共同安全。欧安组织应同国际社会一道，坚持真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，共同推动国际关系民主化、法治化，致力于在欧洲实现可持续安全。

耿爽说，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。国际社会应坚持劝和促谈正确方向，帮助冲突各方尽快打开政治解决危机的大门。中方鼓励欧安组织发挥自身优势，为支持俄罗斯和乌克兰重启谈判创造必要环境和条件。

(责编：苏缨翔、崔越)

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