新华社北京5月4日电 （记者曹嘉玥）就有报告披露美国中央情报局持续进行间谍窃密活动一事，外交部发言人毛宁4日表示，有关动向值得国际社会高度警惕，美方应当停止利用网络武器在全球实施窃密和网络攻击。

4日，中国国家计算机病毒应急处理中心与360公司共同发布了《“黑客帝国”调查报告——美国中央情报局》。

毛宁在当日例行记者会上回答有关提问时表示，根据报告，美国中央情报局长期收集外国政府、公司和公民情报信息，组织实施和指导监督跨境秘密活动，在世界各地秘密实施“和平演变”和“颜色革命”，通过向冲突各方提供加密网络通信服务、断网通联服务、集会游行活动现场指挥工具，以及研发软件、“反审查”信息系统等方式，持续进行间谍窃密活动。

“有关动向值得国际社会高度警惕。”毛宁说，报告披露的大量发生在中国和其他国家的真实案例是美国中央情报局在全球长期发动网络攻击行为的又一实例。

“美方应当重视并回应国际社会关切，停止利用网络武器在全球实施窃密和网络攻击。”她说。

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