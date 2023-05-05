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泰国遭遇持续高温天气

本报记者  杨  一
2023年05月05日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　近期，泰国高温天气持续。首都曼谷、春武里府、普吉岛等地体感温度一度达到54摄氏度，全国平均最高气温也升至40摄氏度。泰国政府发布极端高温警报，提醒民众减少外出。气候专家分析称，近期泰国受低气压控制，导致此次极端高温天气持续。

　　极端高温天气给民众日常生活带来多方面影响。在曼谷街头参加活动的市民苏披查娅表示：“即使把家里的空调调到20摄氏度，我还是会不时出汗。”持续高温导致用电量大幅上升。数据显示，今年4月，泰国用电量峰值已达3.1万兆瓦，对当地供电能力提出挑战，不少地区出现短时停电、限电情况。泰国能源部能源政策和规划办公室预测，今年泰国的用电量峰值或将达3.9万兆瓦。

　　为减少家庭用电开销，一些当地民众选择到商场、公园等场所避暑。泰国总理府发言人阿努查表示，考虑到民众对家庭能源账单上涨的担忧，有关部门将努力减轻民众经济负担。泰国政府在近期制定的110亿泰铢（1元人民币约合4.89泰铢）预算案中，把对弱势群体的电费补助再延长4个月至2023年8月，并提交泰国选举委员会和能源监管委员会审议。

　　由于天气炎热，不少民众选择送货上门服务，外卖平台订单量骤增。记者注意到，近期泰国多个外卖平台配送时间普遍延长。同时，外卖骑手、交警、环卫工人等户外工作者在极端高温天气环境下的中暑风险增高，已有多起外卖骑手、交警中暑晕倒或因炎热突发疾病的事件发生。

　　泰国卫生部次长欧帕表示，炎热天气会影响民众健康，尤其是儿童、老人、病人等。民众应尽量避免长时间外出，多喝水以防止中暑。如出现相关症状，应立即就近采取急救措施。欧帕同时提醒，在防止高温中暑的同时，还应做好防晒工作。气象数据显示，近期中午时分，泰国有25个府的紫外线指数很高，极易引起晒伤。

　　泰国气象局预计，今年6月中旬开始，泰国将面临严重旱情，其严重程度可能超过2020年旱灾。“一般来说，随着5月中旬季风的到来，降雨量增加，泰国的高温天气会得到一定程度缓解，但预计今年下半年受厄尔尼诺现象影响，炎热干燥的天气还可能持续一段时间。”泰国农业大学农业经济学和气候变化专家维萨努表示，社会各界必须为持续高温和干旱做好准备，尤其要警惕干旱对农业的影响。

　　（本报曼谷5月4日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月05日 16 版）
(责编：袁勃、胡永秋)

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