新华社日内瓦5月3日电 （记者王其冰）世界气象组织3日发布最新评估报告说，今年晚些时候出现厄尔尼诺现象的可能性正在增加。在世界上许多地区，这将对天气和气候模式产生与长期持续的拉尼娜现象相反的影响，并可能导致全球气温升高。

评估报告说，异常顽固的拉尼娜现象持续三年后现已结束，热带太平洋目前处于厄尔尼诺/南方涛动现象（ENSO）中性状态，既不是厄尔尼诺现象也不是拉尼娜现象。

这份报告显示，今年5月至7月，从ENSO中性状态过渡到厄尔尼诺现象的可能性为60%。这一可能性在6月至8月将增加到约70%，7月至9月将增加到约80%。

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯表示，厄尔尼诺现象的出现很可能导致全球变暖的新高峰，并增加打破气温纪录的可能性。

“世界应该为厄尔尼诺现象的发展做好准备，厄尔尼诺现象通常与世界不同地区的高温、干旱或降雨增加有关。它可能会缓解非洲之角的干旱及其他拉尼娜现象带来的影响，但也可能引发更多极端天气和气候事件。”塔拉斯说。

世界气象组织每年发布的《全球气候状况》报告显示，2016年是有记录以来最热的一年，这是因为强烈的厄尔尼诺现象和人类温室气体排放造成了双重影响。厄尔尼诺现象对全球气温的影响通常在它出现后一年内显现出来，因此本次厄尔尼诺现象对气温的影响可能在2024年最明显。

厄尔尼诺现象是一种自然发生的气候模式，与热带太平洋中部和东部的海洋表面温度变暖有关。它平均每2至7年发生一次，通常持续9至12个月。厄尔尼诺现象影响太平洋周边地区的洋流和气流，进而给各地天气带来变化，通常干旱少雨的地区可能发生洪涝，而某些多雨的地区可能出现干旱。

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 16 版）

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