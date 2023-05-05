本报记者 谢佳宁

近日，加拿大不列颠哥伦比亚省一原住民部落表示，通过探地雷达搜寻，对照幸存者口述和历史记录，在前圣奥古斯汀寄宿学校附近发现了40个疑似无标记儿童坟墓。该寄宿学校于1904年至1975年间运营，曾有51个原住民社区的儿童被送往该校。这是加拿大又一次爆出原住民儿童在寄宿学校死亡的证据。持续多年的加拿大原住民寄宿学校问题再次引发国际舆论关注和批评。

今年1月，加拿大一个原住民团体宣布在安大略省的圣玛丽印第安寄宿学校发现171个疑似儿童墓地。2月，加拿大不列颠哥伦比亚省艾伯尼印第安寄宿学校旧址附近又发现17个疑似无标记儿童墓地。据报道，受“策沙特第一民族”委托，当地一家土地勘测公司自去年7月以来用地质探测雷达对艾伯尼印第安寄宿学校旧址周围100公顷土地进行探测，在搜索了12公顷土地后至少发现17个疑似无标记儿童墓地。初步调查结果显示，1900年至1973年间，来自不列颠哥伦比亚省至少70个原住民社区的儿童曾就读于这所学校。

加拿大原住民寄宿学校问题是该国历史上的“黑暗一页”。加拿大联邦成立后逐步以“寄宿学校”名义，强行将原住民儿童与其家庭分离，试图强制“同化”原住民，剥夺原住民的身份、文化和语言。

2015年，加拿大真相与和解委员会公布的一份报告显示，自19世纪40年代到20世纪90年代，加政府建立了139所寄宿学校，至少有15万原住民儿童被强制送入寄宿学校。其间，许多儿童时常遭受身体和心理上的虐待，数千人死于疾病、营养不良、暴力、校方的忽视以及事故等，并被埋在学校操场上或附近没有标记的坟墓里。加拿大最后一所寄宿学校直到上世纪90年代后期才关闭。

2021年5月，调查人员在靠近不列颠哥伦比亚省坎卢普斯的最大原住民寄宿学校的旧址附近发现215具儿童遗体。事件引发国际社会广泛关注和谴责，要求对加拿大“危害人类罪”进行调查的呼声日益高涨。加拿大政府承诺为社区提供数百万美元资金，在原住民寄宿学校旧址周围继续进行搜索。

截至目前，在加拿大多处原住民寄宿学校旧址附近发现1700多个无标记坟墓，超过4000名在原住民寄宿学校死亡的儿童姓名被登记在加拿大真相与和解委员会的名册上。

去年10月，加拿大众议院通过决议，承认历史上发生在原住民寄宿学校的罪行是“种族灭绝”，并表示禁止原住民儿童使用自己的语言和文化习俗造成的文化破坏是种族灭绝的一种手段。

“加拿大必须解决殖民遗留下来的不利影响以实现有意义的和解并追究过去罪行的责任。”联合国原住民权利特别报告员卡利·察伊不久前结束在加拿大为期10天的考察后表示，加拿大原住民寄宿学校幸存者的证词令人震惊。

加拿大联邦法院近日批准了加拿大政府与原住民今年1月达成的一项和解协议，加政府将支付28亿加元（1美元约合1.35加元），用于支持以遗产、健康和语言为重点的原住民文化复兴，原住民将在管理和指导文化复兴过程中发挥核心作用。

据了解，该协议是325个原住民团体集体诉讼的结果，目的是解决寄宿学校制度对原住民造成的集体伤害，包括语言、文化和遗产的丧失。作为交换，索赔人同意“全面、彻底和永远”放弃对加拿大的索赔。

“加拿大花了太长时间才承认自己犯下的种族灭绝罪行，承认寄宿学校对我们国家造成的集体伤害。”原告之一、原住民领袖加里·费舒克说。另一名原告罗珊娜·卡西米尔表示，要恢复加拿大100多年来“深刻破坏”的原住民语言和文化，需要付出“难以想象的努力”。

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 16 版）

(责编：袁勃、胡永秋)