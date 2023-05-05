本报记者 沈小晓 殷 淼 花 放 刘 刚

今年3月30日是联合国设立的首个“国际零废弃物日”。联合国秘书长古特雷斯在当天举行的纪念活动上表示，到2050年，地球上的废弃物将多达40亿吨，地球正在被垃圾淹没，现在必须进行清理。联合国网站指出，纪念活动旨在让人们意识到，当前世界迫切需要向促进可持续生产和消费模式的绿色经济和循环经济转型，这将为各国节省数十亿美元，创造数十万个就业机会。

发展循环经济是提升资源利用效率、减少温室气体排放的重要路径。当前，通过发展循环经济，推动实现绿色增长和气候目标日益成为国际各方共识和努力方向。一些国家通过完善相关立法、推广成功模式、创新工业共生体系等，大力促进循环经济发展，取得积极成效。

阿联酋——

加大污水处理，发挥最佳效能

阿尔萨菲亚公园是阿联酋阿治曼市最受欢迎的休闲场所之一。公园里大片干净整齐的绿地、500棵棕榈树和五彩斑斓的鲜花，尤其受到游客和当地人的喜爱。如此大规模的绿化管理工作，离不开阿治曼市近年来对水资源的循环利用。

阿治曼市是阿联酋七个酋长国之一——阿治曼酋长国的首府。过去，当地污水处理设施不足，污水任意排放，造成很大的环境污染。2006年起，阿治曼市政府与私营企业合作建设城市污水处理系统，通过提供高质量的循环水，以满足绿化、工业等用水需求。“我们的污水处理厂每天从住宅、企业收集处理超过10万吨废水，其中40%作为处理后的水源进行再利用。”阿治曼污水处理公司相关负责人介绍，收集的污水要经过多重处理，如去除悬浮固体、生物处理消除污染等。污水处理系统还可以利用污泥消化和废水处理过程中产生的沼气发电，减少化石燃料使用，每年可减少约6000吨二氧化碳排放。

阿联酋是全球水资源最匮乏的国家之一。在阿治曼酋长国污水处理成效显现后，阿联酋加大了对污水处理项目的投资与政策扶持。2012年，哈伊马角和迪拜酋长国也复制了这一模式，陆续加大建设城市污水处理系统，推动水资源循环利用。

2021年1月，阿联酋成立循环经济委员会，推动实施循环经济相关政策举措，优先发展基础设施建设、可持续交通、可持续制造、可持续食品生产和消费等。同年9月，阿联酋宣布启动“面向未来50年发展战略”，拨款50亿迪拉姆（1元人民币约合0.53迪拉姆）支持循环经济发展。阿联酋气候变化与环境部环境研究员艾莎·萨利姆表示，通过使用人工智能、大数据和其他技术实现更清洁、绿色和可持续的工业生产，将是阿联酋发展循环经济的未来目标和方向。

丹麦——

“工业共生体系”实现资源共享

在丹麦卡伦堡市生态工业园内，各类企业通过物质集成、能量集成和信息集成，形成产业间的代谢和共生关系，这一循环经济模式让这个只有1.6万人口的滨海小城声名鹊起。

生态工业园建立初期仅有4家企业入驻，卡伦堡市政府尝试使用园区内发电厂产生的蒸汽为全市供暖，迈出了资源循环利用的重要一步。目前，园区内有23个项目，基于循环经济的原则，企业之间实现蒸汽、污泥、热能等20多种工业排放物质和能量的闭环流通，逐渐形成一种“工业共生体系”。数据显示，通过共享废弃物和其他资源，园区每年可为企业节约成本8000多万欧元，节约地表水400万立方米，减少二氧化碳排放58.6万吨，回收固体材料6.2万吨。2015年以来，园区内二氧化碳排放量减少了80%。

“这一工业共生体系的核心是从一个行业获取残留物，将其用于不同的生产过程。”卡伦堡生态工业园工作人员梅特·斯科比约介绍。卡伦堡生态工业园主席迈克尔·霍尔格伦表示，通过与合作伙伴交换材料、水和能源，工业共生体系不仅提高了经济收益，而且减少了对环境的影响和企业运营成本。

建设卡伦堡生态工业园是丹麦积极发展循环经济的一个缩影。2018年9月，丹麦政府发布循环经济发展新战略，投资1600万欧元支持15项具体措施，以充分发挥材料和产品再循环利用潜力，最大限度减少浪费。此外，丹麦还将《2020—2032年国家废弃物预防和管理计划》纳入“循环经济行动计划”，对严重影响环境和气候的生物燃料、建筑和塑料领域废弃物进行量化指标管理。各方持续推动循环经济发展的努力正日益取得明显效果。

德国——

修订法律促进家电回收利用

随着人们日常生活使用的电子产品日益增多，对电子产品的有效回收和利用是很多国家发展循环经济的一大难点。据德国媒体报道，2019年德国废弃家电的总体回收率约为44％，回收家电中约有86％实现了循环利用。德国环境部部长施特菲·莱姆克介绍，德国现在有数以百万计的废弃小家电闲置家中，应该让消费者尽可能简单方便地处理它们，这样才能循环利用有价值的材料，减少有害物质对环境的破坏。

回收流程繁杂是电子产品回收率偏低的一个重要原因。为此，德国新修订的《关于电子电气设备的流通、回收和环保处理的联邦法》于2022年正式生效，以便让回收工作更加便利，更好实现循环利用。例如，通过在超市、折扣商店等消费者经常光顾的地方设置回收点，方便民众随时处理闲置的手机、手电筒及电动剃须刀等小家电。

由于废弃电器中的部分电子元件包含有害物质，德国法律规定不能将其作为普通生活垃圾处理，必须专门分类处理。消费者有义务将废弃电器送至指定处理点，否则可能面临最高1万欧元的罚款。家电制造商也有义务接收回收的旧家电，进行处理、再利用，否则也将面临5万欧元的罚款。

除了废弃家电，德国还对旧汽车、电池、饮料包装等回收再利用制定详细规则。例如，德国对可回收饮料容器实施强制押金制度，消费者购买饮料时必须多付一定费用作为容器的押金，以保证容器使用后退还商店循环利用。德国废旧电器基金会主席戈德堡认为，负责任地使用资源、从废旧物品中回收有价值的材料是循环经济运作的基础，正确地进行收集与回收至关重要。

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 16 版）

(责编：袁勃、胡永秋)